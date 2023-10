Soziale Arbeit: Duales Studium gegen den Fachkräftemangel Stand: 04.10.2023 09:49 Uhr Wie in vielen Bereichen gibt es auch in der Sozialen Arbeit einen Fachkräftemangel. Ein dualer Studiengang in Kiel soll dem zumindest zum Teil entgegenwirken.

40 Studentinnen und Studenten starten zum Wintersemester an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) in Kiel mit dem neuen Studiengang "Soziale Arbeit". Sie wollen zukünftig Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Demenz oder Menschen, die obdachlos geworden sind, helfen. Damit sie nicht erst nach dem Studium in dreieinhalb Jahren in die Praxis starten können, ist der Studiengang dual ausgelegt.

Mehr Praxis schon während des Studiums

Auf zehn Wochen Unterricht in der Hochschule folgen 14 bis 18 Wochen Arbeit in verschiedenen Einrichtungen. So können die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter das Gelernte in die Praxis umsetzen und mit ihrer Arbeitskraft dem Fachkräftemangel entgegenwirken - so die Hoffnung der Hochschule.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2023 | 09:00 Uhr