Erste vegetarische Mensa in SH an Kunsthochschule in Kiel Stand: 03.10.2023 11:33 Uhr Das Studentenwerk bietet ab Mittwoch in der Mensa an der Muthesius Kunsthochschule nur noch fleischlose Gerichte an. Das Kesselhaus wird damit die erste Veggie-Hochschulmensa in Schleswig-Holstein.

von Moritz Mayer

Vegetarische und vegane Gerichte sind bei den Gästen der Mensa Kesselhaus beliebt. Bis zum Sommer waren 66 Prozent der verkauften Gerichte fleischlos, sagt Katharina Trebes vom Studentenwerk Schleswig-Holstein. Die Mensa an der Muthesius Kunsthochschule liegt damit deutlich über dem Landesschnitt von 58 Prozent. Deshalb erfolgt zum 4. Oktober die Umstellung auf ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte. Bei der Entscheidung waren laut Trebes die Studierenden und die Muthesius Kunsthochschule eingebunden. Beide freuen sich über die Neuausrichtung.

Studierende freuen sich auf Mensa ohne Fleisch

"Die Umstellung ist ein konsequenter Schritt in Richtung Zukunft", sagt Adrian Herzig, Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Muthesius Kunsthochschule. Der AStA hatte bereits in der Vergangenheit Interesse an einer vegetarischen Mensa bekundet. Denn bei vielen Studierenden der Kunsthochschule ist laut Herzig die fleischlose Ernährung schon im Alltag angekommen. Deshalb freuen sich jetzt viele Studierende auf die Veggie-Mensa, kritische Stimmen gibt es nur wenige.

Kunsthochschule erhofft sich höhere Qualität des Essens

Auch die Muthesius Kunsthochschule blickt positiv auf die Umstellung. Pressesprecherin Julia Marre hofft, dass in Zukunft mehr vor Ort gekocht wird. Damit könnte die Qualität des Essens erhöht werden. Bisher wird ein Großteil des Essens von anderen Mensa-Küchen des Studentenwerks zugeliefert. Dadurch kam es laut AStA immer mal wieder vor, dass die vegetarischen und veganen Gerichte frühzeitig ausverkauft waren. Wer kein Fleisch isst, musste sich dann andern Ortes etwas zu Essen holen. Das Studentenwerk hofft, dass dieses Problem zukünftig durch die Umstellung gelöst wird.

Studentenwerk SH plant keine weiteren Veggie-Mensen

In der kleinsten Mensa des Studentenwerks SH gehen am Tag durchschnittlich 200 Teller über den Tresen. Mit dem Semesterstart gibt es künftig montags bis freitags drei vegetarische oder vegane Gerichte. Zum Start der Veggie-Mensa am Mittwoch stehen eine Beijing-Suppe, Tortellini und eine vegane Bratwurst mit Stampfkartoffeln auf dem Speiseplan.

Das Studentenwerk SH hofft, mit seiner ersten Veggie-Mensa langfristig erfolgreich zu sein. An den anderen Mensen in Schleswig-Holstein soll aber auch weiterhin Fleisch serviert werden.

