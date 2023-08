Stand: 15.08.2023 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Quickborner steht wegen Bestechung vor Gericht

Ein Mann aus Quickborn (Kreis Pinneberg) muss sich von heute an vor dem Landgericht Bielefeld in Nordrhein-Westfalen verantworten. Es geht um Bestechung und Steuerhinterziehung. Mehr als sechs Jahre lang soll er laut Anklage unter anderem von einem Bankmitarbeiter Schmiergelder in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro angenommen haben, um sie für bestimmte Geldanlagen einzusetzen. Er soll das Schmiergeld dem Finanzamt gegenüber verschwiegen und damit Steuern in Höhe von rund 800.000 Euro hinterzogen haben. Der 58-Jährige hatte bei einer Krankenkasse gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 08:00 Uhr

Hohe Preise an den Zapfsäulen in Schleswig-Holstein

Tanken kostet in Schleswig-Holstein im Moment wieder mehr Geld. Das zeigen Zahlen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Ein Liter Super E10 kostet an den Tankstellen in Schleswig-Holstein im Schnitt 1,88 Euro - so viel wie seit dem vergangenen November nicht mehr. Besonders teuer ist Diesel: Ein Liter kostet durchschnittlich etwa 1,80 Euro - das sind gut 20 Cent mehr als Mitte Juni. Der ADAC hat die Hoffnung, dass die Preise nach der Urlaubszeit wieder sinken, geht aber davon aus, dass sie grundsätzlich hoch bleiben werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:00 Uhr

B76 in Kiel: "Überflieger" wieder befahrbar

In Kiel wird heute die Zufahrt von der B404 auf die B76 - der sogenannte Überflieger - wieder freigegeben. Das teilte die Stadt mit. Außerdem sind auf der B76 im Bereich Gewerbegebiet Stormarnstraße und Müllheizkraftwerk wieder zwei Spuren frei statt nur eine - sowohl in Richtung Plön als auch in Richtung Eckernförde. Auf dem Theodor-Heuss-Ring wird seit Monaten gebaut und saniert. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:00 Uhr

Studie: Schleswig-Holsteiner bewegen sich sehr wenig

Die Deutschen sitzen deutlich länger am Schreibtisch oder auf dem Sofa als noch während der Corona-Pandemie. Das besagt eine Studie der Deutschen Krankenversicherung und der Sporthochschule Köln. In Schleswig-Holstein sitzen die Menschen etwa zehn Minuten länger als der Bundesdurchschnitt, nämlich 9 Stunden und 20 Minuten am Tag. Generell scheinen sich die Schleswig-Holsteiner nicht so viel zu bewegen - nur Berlin bekam hier noch schlechtere Noten. Zum Thema Alkohol: Auch da liegt Schleswig-Holstein weit vorne. Mehr getrunken wird nur in Sachsen und Bayern. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:00 Uhr

Schwerer Unfall mit Trecker in Humptrup

Eine 19 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall mit einem Traktor in Humptrup im Kreis Nordfriesland ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Fahrerin des Wagens schwebt nach Angaben der Leitstelle in Lebensgefahr. Der Unfall passierte am Montagnachmittag an einer Kreuzung. Der Traktorfahrer hatte das Auto demnach offenbar übersehen und der Wagen geriet unter den Traktor. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:00 Uhr

DFB-Pokal: Lübeck verliert gegen Hoffenheim

Der VfB Lübeck hat sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Hoffenheim verloren. Die Lübecker unterlagen dem Bundesligisten vor heimischer Kulisse mit 1:4. Vor mehr als 8.000 Fans reichte es also nicht für ein Pokalwunder. Die Zuschauer unterstützten die Lübecker dennoch bis zur letzten Minute. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:00 Uhr

Wedel: Probleme durch geplante Tempo-30-Zonen

In der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) sind fünf neue 30er Zonen im Gespräch. Die Feuerwehren machen sich darüber Sorgen. Laut Organisationsplan Feuerwehren des Innenministeriums müssen sie binnen zehn Minuten mit einem ersten Fahrzeug am Einsatzort sein. Das Problem: Die Anfahrt der Feuerwehrleute zur Wache zählt mit. Dabei müssen sich die Helferinnen und Helfer an die Verkehrsregeln halten, denn wer geblitzt wird oder einen Unfall verursacht, haftet selbst für die Folgen. Die Feuerwehren sind für Verkehrsberuhigung - wünschen sich aber auch eine breite Diskussion über immer mehr 30er Zonen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:30 Uhr

Wetter: Erst Wolken, dann Sonne

Heute ist es zunächst zeitweise wolkig und es gibt Schauer, besonders in den östlichen Landesteilen. Auch Gewitter sind möglich. Im Laufe des Tages setzt sich die Sonne zunehmend durch. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2023 | 08:00 Uhr