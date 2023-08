Tödlicher Unfall in Humptrup: Traktor begräbt Auto unter sich Stand: 14.08.2023 18:11 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Humptrup (Kreis Nordfriesland) ist am Montagnachmittag die Beifahrerin eines Autos ums Leben gekommen. Die Fahrerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem der Wagen der beiden jungen Frauen mit einem Traktorgespann kollidiert war.

Mehr als 50 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Humptrup, Süderlügum und Neukirchen, das Technische Hilfswerk Niebüll und der Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 waren am Montagnachmittag im Einsatz. Im Kreuzungsbereich auf der Kreisstraße 94 an der Abzweigung nach Aventoft waren aus noch ungeklärter Ursache ein Auto und ein Traktor miteinander kollidiert. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, war die 19-jährige Beifahrerin bereits ihren schweren Verletzungen erlegen. Die ebenfalls 19-jährige Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Flensburg geflogen.

Neukirchener Straße für Ermittlungen gesperrt

Der Fahrer des Traktors konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt einen Schock. Um den Hergang des folgenschweren Unfalls aufklären zu können, wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Spurensicherung und Rekonstruktion des Geschehens beauftragt. Die Neukirchener Straße ist für die Ermittlungs- und Bergungsarbeiten zwischen Gotteskoog und Krakenbüll nach dem Unfall in beiden Richtungen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2023 | 19:00 Uhr