Feuer in Lagerhallen in Neumünster gelöscht Stand: 15.08.2023 16:38 Uhr In Neumünster haben in der Leinestraße zwei Lagerhallen mit Elektro-Schrott gebrannt. Das teilte die Leitstelle mit. Die Löscharbeiten auf dem Hof der Behrendt Recycling GmbH sind beendet.

In Neumünster hat es am Dienstagmittag in einem Recycling-Hof im Gewerbegebiet Gadeland gebrannt. Vier Stunden lang haben die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht. Laut Einsatzleiter Marc Kutyniok ist es wohl in einer Schreddermaschine ausgebrochen. Sein Verdacht: Lithium-Akkus könnten angefangen haben, zu brennen. Die knapp 60 Feuerwehrleute haben vor allem Glutnester, die immer wieder aufflammten gelöscht. Auch das Dach mussten die Einsatzkräfte öffnen, um das Feuer von oben zu bekämpfen.

Entwarnung bezüglich der Rauchentwicklung

Der Elektro-Schrott entwickelte anfangs bei der Verbrennung viel Rauch, jetzt sei das Feuer gelöscht, so Kutyniok. Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil Gadeland in Neumünster wurden zuvor gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. Mittlerweile gab die Stadt Entwarnung. Verletzt wurde nach Angaben der Leitstelle niemand.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster