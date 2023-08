B76 in Kiel: "Überflieger" ab morgen wieder befahrbar Stand: 14.08.2023 08:43 Uhr Am Dienstagmorgen wird die Zufahrt von der B404 auf den Theodor-Heuss-Ring in Kiel wieder freigegeben. Außerdem läuft der Verkehr auf einigen Abschnitten der B76 wieder zweispurig.

Der Theodor-Heuss-Ring in der Innenstadt von Kiel gleicht seit Monaten einer Großbaustelle. Ab Dienstag gibt es nun aber etwas Erleichterung für alle Autofahrerinnen und Autofahrer. "Ab morgen kann man wieder über den Überflieger fahren und im Verlauf der B76, dem Theodor-Heuss-Ring, gibt es wesentlich längere Strecken, auf denen nicht einspurig gefahren werden muss", sagte Stadtsprecher Arne Gloy am Montag.

Zwei Spuren zwischen Stormarnstraße und Müllheizkraftwerk

Konkret läuft der Verkehr auf der B76 zwischen Gewerbegebiet Stormarnstraße und Müllheizkraftwerk wieder zweispurig. Sowohl in Fahrtrichtung Süden, also in Richtung Plön, als auch in Richtung Norden ist das der Fall.

In der Nacht von Montag auf Dienstag werden Trennwände abgebaut, die bisher den Verkehr auf eine Spur begrenzten. Dafür wird der Verkehr ab 20 Uhr am Montag auf der B76 in Fahrtrichtung Plön am Müllheizkraftwerk über den Waldwiesenkreisel bis zum Barkauer Kreuz und dort geradeaus bis zur Auffahrt auf die B76 in Höhe Tonberg geführt. Nach Eckernförde wird der Verkehr hinter der Friesenbrücke auf die eigene Fahrbahn zurückgeleitet.

"Überflieger" nach rund einem Monat wieder frei

Außerdem wird ab 6 Uhr am Dienstag die Zufahrt von der B404 auf die B76, der sogenannte "Überflieger", wieder freigegeben. Die Zufahrt war für Asphaltierungsarbeiten auf dem Theodor-Heuss-Ring Mitte Juli gesperrt worden.

Auch die Umleitung für hohe Lkw, die aus dem Gewerbegebiet Stormarnstraße zur B76 Richtung Norden unterwegs sind, endet. Sie können nun über die Alte Lübecker Chaussee und dann durch Ausfahrt des Lübschen Baums auf den Theodor-Heuss-Ring fahren.

Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, darüber informiert die Verkehrsseite des NDR.

Weitere Informationen Staugefahr: B76-Sperrung hat begonnen Die Bauarbeiten auf dem vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring gehen weiter. Das hat auch Auswirkungen auf Pendler aus den Kreisen Plön und Segeberg. mehr Baustellen in Kiel sorgen für Staus und Verkehrs-Chaos Am Barkauer Kreuz wird gebaut. Und die Friesenbrücke am Theodor-Heuss-Ring ist in den kommenden Wochen nur einspurig befahrbar. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Kiel