Stand: 24.07.2023 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

B431 und B77 wegen Bauarbeiten ab heute in Teilen gesperrt

Autofahrer auf der B431 und der B77 müssen ab heute Umwege einplanen. Grund dafür sind Bauarbeiten. In Wedel (Kreis Pinneberg) baut die Stadt Leitungen für Trinkwasser, Gas, Strom und das Glasfasernetz aus. Deshalb wird die B431 auf einem kurzen Stück gesperrt. Für Autos und Lkw gibt es unterschiedliche Umleitungen. Die Sperrung dauert etwa viereinhalb Wochen. Bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird für etwa vier Wochen die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Zubringer von der B202 auf die B77 erneuert. Deswegen wird die Fahrbahn Richtung Norden komplett gesperrt. Der Verkehr läuft zwischen Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kanaltunnel einspurig über die Gegenfahrbahn. Autofahrer, die aus Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Kiel wollen, werden über die Anschlussstelle Rendsburg-Mitte umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 6:00 Uhr

Nach Verfolgungsjagd in Flensburg: Unfallfahrer stellt sich

Nach einer Verfolgungsjagd Ende vergangener Woche in Flensburg hat sich der Unfallfahrer am Sonnabend bei der Polizei gestellt. Das teilte nun die Leitstelle mit. Der 20-Jährige soll in der Nacht auf Freitag mit einem gestohlenen Geländewagen vor der Polizei geflüchtet und einen Bahndamm hinunter gestürzt sein. Der Zugverkehr war stundenlang unterbrochen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 6:00 Uhr

Scheunenbrand in Kappeln: Feuerwehr vor Ort

Im Süden von Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) brennt laut Leitstelle eine Scheune. Einzelheiten sind noch nicht bekannt - Menschen oder Tiere sind aber nicht in Gefahr. Weil es viel Rauch gibt, sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Für Autofahrer ist die Eckernförder Straße derzeit teilweise gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 6:00 Uhr

Musiker des Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchesters wegen versuchten Mordes vor Gericht

Ein Musiker des Schleswig-Holsteinischen Symphonieorchesters steht wegen versuchten Mordes an drei Menschen vor Gericht. Heute will sich der 62-Jährige ausführlich zu den Vorwürfen äußern. Zu Prozessbeginn am Landgericht Hannover hatte er die Tat bestritten. Laut Anklage soll er versucht haben, seine Mutter und zwei Kollegen mit Rattengift zu töten. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 6:00 Uhr

Obstbauern in SH rechnen mit guter Beerenernte

Seit ein paar Wochen stehen in Schleswig-Holstein wieder heimische Himbeeren in den Regalen. Jetzt läuft auch die Ernte der Blaubeeren auf Hochtouren. Laut Bauernverband war die Trockenheit dank gezielter Bewässerung kein großes Problem. Durch viel Sonne sind die Früchte gut gereift. Deshalb rechnen die Obstbauern auch mit sehr gutem Ertrag - sowohl bei Himbeeren, wo die Ernte teils schon ins letzte Drittel geht, als auch bei den Blaubeeren. Die Erdbeerernte ist schon größtenteils beendet ist, auch da sei man insgesamt zufrieden, so die Landwirtschaftskammer. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 6:00 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern

Das Tiefdruckgebiet "Unai" sorgt weiter für wechselhaftes Wetter in Schleswig-Holstein. Heute Morgen und am Vormittag sind einige Schauer und Gewitter dabei. Gegen Nachmittag wird es dann etwas trockener. Drei bis vier Stunden scheint die Sonne heute. Höchstwerte 19 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 22 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 6:00 Uhr

