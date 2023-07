Nach Merz-Äußerungen zur AfD: Gegenwind aus der CDU im Norden Stand: 24.07.2023 12:08 Uhr CDU-Chef Friedrich Merz hat am Sonntag eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene zwar abermals ausgeschlossen, zugleich aber erklärt, Kontakte auf lokaler Ebene seien möglich. Daran gibt es innerparteilich viel Kritik - auch im Norden.

Auf Kommunalebene müsse mit demokratisch gewählten Amtsträgern der AfD pragmatischer umgegangen werden, hatte Merz am Sonntag im ZDF-Sommerinterview gesagt. "Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann." Führende Unionsvertreter, darunter mehrere Regierungschefs, hatten daraufhin jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Absage erteilt - egal auf welcher staatlichen Ebene. Am Montagvormittag ruderte Merz zurück und veröffentlichte eine Klarstellung zu seiner Haltung zur AfD. "Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben", schrieb der Bundesvorsitzende der Christdemokraten bei Twitter.

Prien: "Keine Zusammenarbeit mit Extremisten"

Im Norden gab es viel Kritik an den Äußerungen von Merz. So schrieb Karin Prien, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin und stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, am Sonntagabend bei Twitter: "Die Beschlusslage ist klar und ich kann mir für meine Partei nichts anderes vorstellen. Keine Zusammenarbeit mit Extremisten! Aber wir müssen eine Diskussion führen darüber, wie die CDU im Osten mit diesem Dilemma umgehen kann."

Liskow: Für die eigenen Positionen kämpfen

Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Franz-Robert Liskow, hatte im NDR Sommerinterview am Sonntag bereits vor der Veröffentlichung der Äußerungen von Merz eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. "Selbstverständlich gibt es keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD", sagte der Landeschef. Liskow will trotzdem nicht, dass alle Parteien deswegen gleichlautende Forderungen aufstellen, "Hauptsache gegen die AfD". Die richtige Strategie sei, für die eigene Position zu kämpfen und die Wählerinnen und Wähler entscheiden zu lassen. Er führte allerdings nicht aus, ob der Ausschluss einer Zusammenarbeit der CDU mit der AfD nach seinem Verständnis auch mögliche gemeinsame Abstimmungen auf kommunaler Ebene umfasst.

Lechner: "Eindeutiger Parteitagsbeschluss"

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Sebastian Lechner distanzierte sich nach den Äußerungen von Merz von der AfD. "Wir haben einen eindeutigen Bundesparteitagsbeschluss zum Umgang mit der AfD und dieser gilt", sagte Lechner in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Dies habe Merz auch noch einmal klar und deutlich festgestellt. Weiter ging Lechner nicht auf die Merz-Äußerungen ein. Die CDU hatte vor mehreren Jahren auf einem Bundesparteitag einen Beschluss gefasst, wonach man eine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei ablehne.

Thering: AfD offen rassistisch und teils antisemitisch

Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering betonte - ebenfalls bei Twitter - am späten Sonntagabend: "Als CDU Hamburg sind wir klar: Mit der offen rassistischen und zum Teil antisemitischen AfD wird es auf keiner Ebene eine Zusammenarbeit geben." Der Parteitagsbeschluss der CDU Deutschland schließe eine Zusammenarbeit mit der AfD "ohne Wenn und Aber" aus und gelte für alle Christdemokraten, so Thering weiter.

Auch CDU-Fraktion in Bremen distanziert sich von AfD

Auch der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Bremen distanzierte sich von der AfD. Eine Zusammenarbeit mit der AfD komme "egal auf welcher Ebene" nicht in Frage, schrieb Frank Imhoff am Montag auf Twitter. Mit einer Partei "außerhalb der demokratischen Ordnung" sei eine Kooperation niemals eine Option.

Linnemann verteidigt Merz

Der neue CDU-Generalsekretärs Carsten Linnemann verteidigte Merz dagegen: Für die CDU sei klar, dass es "keine Zusammenarbeit mit der AfD" gebe, "egal auf welcher Ebene", sagte Linnemann der "Bild". "Das sieht auch Friedrich Merz so, wenngleich er zu Recht auf die schwierige Umsetzung vor Ort hinweist. Denn wenn es im Kommunalparlament etwa um eine neue Kita geht, können wir nicht nur deshalb dagegen stimmen, weil die AfD mitstimmt. Wir machen uns von Rechtsradikalen nicht abhängig."

