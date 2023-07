Jugendgewalt: Mädchengruppe schlägt 12-Jährige am Bahnhof Itzehoe

Stand: 24.07.2023 16:10 Uhr

Eine Gruppe von sechs Mädchen soll eine 12-Jährige am Bahnhof in Itzehoe verletzt haben. Wie die Polizei heute mitteilte, erstattete das Opfer wenige Stunden nach der Tat am Freitag (21.7.) Anzeige. Der Grund für den gewalttätigen Übergriff liegt noch im Dunkeln.