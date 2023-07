Stand: 24.07.2023 10:26 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schießerei in Uetersen - Polizei ermittelt

Ein 57-Jähriger Elmshorner wurde in der Nacht auf Montag bei einer Schießerei in Uetersen im Kreis Pinneberg verletzt. Mehrere Anwohner haben sich um kurz vor ein Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem sie mehrere Schüsse im Bereich der Wassermühlenstraße gehört hatten. Die Polizeibeamten fanden bei ihrem Eintreffen Einschusslöcher an einem Fahrzeug. Zeitgleich meldete das Klinikum Elmshorn eine Person mit einer Schussverletzung am Bein, die sich selbstständig in die Klinik begeben hatte. Lebensgefahr habe nicht bestanden, erklärt die Kriminalpolizei Itzehoe (Kreis Steinburg). Diese hat jetzt Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 11:00 Uhr

Deutscher Frauen-WM Kader mit Beteiligung aus Südholstein

Montagvormittag startet die deutsche Mannschaft in die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Für die Spielerinnen steht das erste Gruppenspiel gegen Marokko an. Mit dabei ist auch die in Bad Segeberg wohnende Co-Trainerin Britta Carlson. Trotz der wegen Zeitverschiebung ungewöhnlichen Zeiten hofft sie, dass viele mitfiebern. Sie sagte: "Ich hoffe, dass die Arbeitgeber da mitmachen und dass man zumindest die Bildschirme immer auf Fußball einschaltet. Wir haben auch Spiele, die am Sonntag stattfinden." Das Spiel gegen Marokko beginnt um 10.30 Uhr unserer Zeit. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Elmshorn: Vorarbeiten für Rathausneubau beginnen

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) beginnt am Montag der Umbau der Schauenburgerstraße. In den kommenden Wochen werden Fundamente der ehemaligen Post und einer Tankstelle zurückgebaut. Grund dafür: Das neue Rathaus wird künftig auf einem Teil der jetzigen Straße stehen. Der Beginn der Arbeiten sei ein großer Schritt für Elmshorn, so der parteilose Bürgermeister Volker Hatje: "Auch wenn wir wissen, dass die Parkplatzssituation und die Erreichbarkeit der Innenstadt für viele eine Herausforderung sein wird." Der Rathausneubau soll Anfang kommenden Jahres beginnen und mehr als 40 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Wedel: Umleitung auf B431

Wer in den kommenden Wochen zwischen Wedel (Kreis Pinneberg) und Hamburg unterwegs ist, muss etwas mehr Zeit einplanen. Aufgrund von Leitungsarbeiten ist ein Teilstück der B431 auf Höhe Croningstraße gesperrt. Es sind verschiedene Umleitungen für Autos und Lastwagen ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

Elmshorn: Zug kollidiert mit Kuh

Zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Wrist (Kreis Steinburg) gab es Sonntagnachmittag Behinderungen im Bahnverkehr. Der Grund dafür: Ein Zug war mit einer Kuh zusammengestoßen. Es musste zeitweise ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Fahrgäste wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2023 08:30 Uhr

