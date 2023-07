Brückensanierung: Sperrung der A1 bei Reinfeld Stand: 21.07.2023 10:53 Uhr An der A1-Anschlussstelle Reinfeld wird in der kommenden Woche eine Brücke erneuert. Dadurch ist die Anschlussstelle nur eingeschränkt befahrbar. Auch auf der B77 und der B431 wird gebaut.

Die Bauarbeiten an der Brücke in Reinfeld (Kreis Stormarn) beginnen am Montag (24.7.) um 19 Uhr und enden voraussichtlich am Donnerstag (27.7.) um 10 Uhr. Während dieser Zeit ist die A1-Anschlussstelle in Richtung Lübeck nicht befahrbar, da dort die Rampen ebenfalls erneuert werden. Die Umleitung erfolgt über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zur Anschlussstelle Bad Oldesloe oder Lübeck-Moisling für Pkw, für den Schwerlastverkehr ab dem Autobahnkreuz Bargteheide.

15 Stunden Vollsperrung der Autobahn in der Nacht auf Mittwoch

Ab dem 25.7. um 19 Uhr wird die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und der Anschlussstelle Bad Oldesloe komplett in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung soll bis zum Mittwochmorgen bis 10 Uhr dauern.

In den anschließenden Nächten zwischen dem 26.07. und dem 28.07. wird außerdem in beiden Richtungen jeweils nur eine Spur frei sein.

B431: Umwege zwischen Wedel und Hamburg

Auch auf der B431 zwischen Wedel (Kreis Pinneberg) und Hamburg müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab Montag längere Umwege in Kauf nehmen. Vom 24. Juli bis 23. August muss die zentrale Verkehrsverbindung durch Wedel gesperrt werden. Grund dafür sind Leitungsarbeiten im Bereich Rissener Straße.

B77: Nur eine Spur zwischen Jevenstedt und Rendsburg

Auf der B77 zwischen Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Rendsburg beginnen am Montag ebenfalls Arbeiten auf dem nächsten Bauabschnitt. Vom 24. Juli bis voraussichtlich 18. August wird die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Westerrönfeld und dem Zubringer von der B202 auf die B77 erneuert. Dafür wird die Fahrbahn in Richtung Norden komplett gesperrt. Zwischen Jevenstedt und dem Rendsburger Kanaltunnel wird der Verkehr deshalb in beide Fahrtrichtungen jeweils einspurig über die Fahrbahn Richtung Süden geführt. Wer aus Hohenwestedt in Richtung Kiel fährt, wird an der Anschlussstelle Rendsburg-Mitte über die Berliner Straße auf die B77 in Richtung Süden zur B202-Anschlussstelle Westerrönfeld umgeleitet. Der Verkehr von Rendsburg nach Jevenstedt und Hohenwestedt und umgekehrt ist laut Landesbetrieb Verkehr nicht beeinträchtigt.

