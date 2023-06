Stand: 12.06.2023 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

THW Kiel zum 23. Mal deutscher Handball-Meister

Der THW Kiel hat zum 23. Mal die deutsche Handball-Meisterschaft gewonnen. Zum Saisonabschluss setzte sich der THW bei Frisch Auf Göppingen mit 34:27 durch. Am Abend kehrte die Mannschaft nach Kiel zurück, wo tausende Fans in der Kieler Arena warteten. Auch die SG Flensburg-Handewitt hatte eine erfolgreiche letzte Partie in der Handball-Bundesliga: Durch ein 34:31 gegen die Rhein Neckar Löwen hat die Mannschaft Platz 4 abgesichert. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 07:00 Uhr

Militärübung Air Defender beginnt heute

Heute startet mit der Militärübung Air Defender 2023 das größte Luftwaffen-Manöver seit Bestehen der NATO. Mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern sind mit 250 Flugzeugen daran beteiligt. In den kommenden zwei Wochen fliegen täglich jeweils 40 bis 80 Kampfjets über drei Zonen Deutschlands: Vormittags über dem Osten, nachmittags über einem Streifen im Süden und bis in den Abend dann über Nordwestdeutschland und der Nordsee. Die zivile Luftfahrt muss laut Bundeswehr Umwege fliegen, Abflugzeiten sollen sich aber nur um wenige Minuten verschieben. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) und die Fluglotsengewerkschaft rechnen dagegen mit massiven Auswirkungen. Zudem gibt es Proteste gegen die Übung. So ist zum Beispiel in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) am Mittwoch eine Mahnwache geplant. Die Bundeswehr betont: Es gehe ausschließlich um Verteidigung, Angriffe werden nicht geübt. Dennoch wollen die Luftstreitkräfte nach eigenen Angaben auch ein Zeichen der Stärke setzen. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 07:00 Uhr

Bombenentschärfung in Schwentinental

Der Kampfmittelräumdienst will heute Vormittag in Schwentinental (Kreis Plön) einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Dafür müssen etwa 2.000 Anwohnerinnen und Anwohner vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die amerikanische Fliegerbombe liegt auf einem Privatgründstück im Ortsteil Klausdorf. Laut Polizei wurde der Blindgänger bei Vorarbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst rechnet damit, dass die Bombe routinemäßig entschärft werden kann. Dafür werden um 9 Uhr Straßensperrungen eingerichtet, bis 10 Uhr müssen die Anwohnerinnen und Anwohner den Bereich verlassen haben. Eine Ersatzunterkunft gibt es in der Sporthalle der Astrid-Lindgren Schule. Die Landesstraße 52 wird zwischen Preetzer Chaussee und Klingenbergstraße gesperrt. Die B76 dagegen bleibt jederzeit befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 07:30 Uhr

Zusätzliche Züge und Busse zur Kieler Woche

Am kommenden Wochenende startet die Kieler Woche. Verkehrsunternehmen bereiten sich auf ein Millionenpublikum vor und setzen dafür mehr Busse und Züge ein. Ein Grund dafür ist auch die angespannte Verkehrslage in Kiel mit vielen Baustellen. Vor allem an den besucherstarken Wochenenden setzt Nah.SH Sonderzüge ein. Ab dem Nachmittag fahren die Bahnen ab Lübeck, Eckernförde, Neumünster und Rendsburg mit zusätzlichen Wagen. Nachts werden bis etwa 2 Uhr halbstündliche Rückfahrten angeboten. Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön erweitern ihren Fahrplan und bieten mehr Busse von und nach Kiel an. Zusätzliche Fahrten plant auch die Kieler Verkehrsgesellschaft KVG im Stadtgebiet. Für 10 Euro gibt es außerdem wieder ein Kieler-Woche-Ticket. Wer das kauft, kann damit während der gesamten Kieler Woche beliebig oft im Stadtgebiet und auch bis zum Olympiahafen nach Schilksee fahren. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 07:00 Uhr

Wetter: Sonnig bei 21 bis 28 Grad

Heute ist es überwiegend sonnig, nur vereinzelt gibt es Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen maximal 21 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und 28 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Vor allem an der Ostsee ist es am Nachmittag windig. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2023 08:00 Uhr

