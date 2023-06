Kreuzfahrt-Crew-Mitglieder in Kiel verhaftet Stand: 12.06.2023 14:47 Uhr Für zwei Besatzungsmitglieder zweier Kreuzfahrtschiffe ist am Wochenende die Reise nach Kiel im Gefängnis zuende gegangen. Sie müssen eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 905 Tagen verbüßen.

Zwei Besatzungsmitglieder zweier Kreuzfahrtschiffe sind bei der Einreisekontrolle am Sonnabend in Kiel festgenommen worden. Das hat die Bundespolizei am Montag mitgeteilt. Gegen die Crew-Mitglieder der "MSC Euribia" und der "MS AIDAnova" lagen Haftbefehle vor, weil deutsche Gerichte sie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt hatten.

Der 33-jährige und der 55-jährige Mann wurden umgehend vom Kreuzfahrt-Terminal ins Gefängnis gebracht. Die beiden Männer müssen dort mehrmonatige Rest-Haftstrafen absitzen. Der 33 Jahre alte Mann muss noch eine Reststrafe von 551 Tagen und der 55-Jährige noch 350 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen.

Für die grenzpolizeiliche Ein- und Ausreisekontrolle dieser Schiffe ist ein bei der Bundespolizeiinspektion Kiel eingerichteter Kreuzfahrerpool zuständig.

