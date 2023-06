Endlich perfekt: THW Kiel zum 23. Mal deutscher Handball-Meister Stand: 11.06.2023 17:07 Uhr Der THW Kiel ist endlich am Ziel und hat zum 23. Mal die deutsche Handball-Meisterschaft gewonnen. Die "Zebras" beseitigten am Sonntag mit einem 34:27 (18:13) bei Frisch Auf Göppingen die restlichen, rein rechnerischen Zweifel am Titelgewinn. Am Abend steigt die große Party in der Kieler Arena.

von Christian Görtzen

Gehüpft und gesungen wurde vor der Bank des THW Kiel schon deutlich vor dem Ende der Spielzeit. Und als um 16:55 Uhr in der Göppinger Arena die Schlusssirene ertönte, gab es kein Halten mehr. Die Spieler sprangen mit weit aufgerissen Mündern ihren Teamkollegen auf dem Spielfeld entgegen - schnell bildete sich ein großer Jubelkreis, der um die eigene Achse rotierte. THW-Trainer Filip Jicha und Geschäftsführer Viktor Szilagyi genossen den Augenblick.

Mit dem Charterflieger schnell zurück nach Kiel

Viel Zeit hatten die Kieler allerdings nicht für die ersten Feierlichkeiten in der Göppinger Arena. Es sollte schließlich mit dem Charterflieger zügig zurück an die Förde gehen. Gegen 20.30 Uhr, so der Zeitplan, soll es dann zur Landung auf dem Flughafen Kiel-Holtenau kommen. Und von dort geht es dann auf direktem Weg zur eigenen Arena, in der schon Tausende THW-Fans auf die Ankunft ihrer Lieblinge warten werden. Gemeinsam mit der "weißen Wand" steigt dann - vermutlich bis weit in die Nach hinein - die Saisonabschlussfeier. Und das dann mit der Schale.

THW Kiel siegt souverän in Göppingen

Spannung war am Nachmittag zu keinem Zeitpunkt der Partie mehr aufgekommen. Nach einer Viertelstunde führten die Kieler in der "Hölle Süd" mit vier Toren Vorsprung (9:5), zur Pause mit 18:13. Am Ende war es dann ein Erfolg mit sieben Toren Differenz, der weitgehend ohne das Mitwirken von Niklas Landin (Wadenverletzung) zustande gekommen war. Erst in der letzten Minute kam der angeschlagene dänische Ausnahmetorwart, der nach dieser Serie zu Aalborg Handbold wechselt, in die Partie.

Der letzte verbliebene Konkurrent, der SC Magdeburg, hätte am 34. Spieltag für die Titelverteidigung eine extrem hohe Niederlage der Kieler in Göppingen und einen eigenen Kantersieg bei der HSG Wetzlar gebraucht. Zwei Punkte und 37 Tore hätte der SCM aufholen müssen - das war von Anfang an illusorisch gewesen.

"Zebras" mit perfektem Saison-Schlussspurt zum Titel

Für den deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel hält eine Saison mit einem zweimaligen Viertelfinal-Aus im DHB-Pokal und in der Champions League ein Happy End bereit. Und der Gewinn der deutschen Meisterschaft ist vollauf verdient. Den "Zebras" ist mit neun Siegen am Stück ein herausragender Schlussspurt gelungen.

Zudem erwies sich das Jicha-Team im lange Zeit engen Titelrennen als die nervenstärkste Mannschaft. Auf überraschende Heimpleiten gegen den TBV Lemgo-Lippe und den SC DHfK Leipzig folgte die Reaktion, dass die nachfolgenden Bundesligapartien wieder erfolgreich bestritten wurden.

Gespräche mit Barcelona-Keeper Perez de Vargas bestätigt

Vor dem abschließenden Saisonspiel hatte THW-Geschäftsführer Szilagyi erstmals bestätigt, dass es Gespräche mit dem spanischen Nationaltorhüter Gonzalo Perez de Vargas gegeben habe. "Gonzalo ist ein Thema für uns, wir haben Kontakt. Ein gewisser Optimismus ist immer da, wenn man eine Kontaktaufnahme macht", sagte Szilagyi bei Sky.

Frisch Auf Göppingen - THW Kiel 27:34 (13:18) Tore Göppingen: Ellebaek 4, Kozina 4, Malus 4, Goller 3, Hermann 3, Blagotinsek 2, Kneule 2, Schiller 2/2, Goßner 1, Heymann 1, Sarac 1

Tore Kiel: Sagosen 7, M. Landin 4, Wallinius 4, Bilyk 3, Fraatz 3, Reinkind 3, Dahmke 2, Ekberg 2/1, Pekeler 2, Wiencek 2, Överby 2

Zuschauer: 5.200

Strafminuten: 2 / 4

Perez de Vargas besitzt bei den Katalanen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Wegen nötiger Sparmaßnahmen beim Rekordchampion war in spanischen Medien zuletzt über einen Wechsel des 32-Jährigen zum THW spekuliert worden.

Bislang Gerard als Landin-Nachfolger vorgesehen

Es wäre eine weitere Reaktion von extrem hoher Qualität auf den Abgang der langjährigen Nummer eins Landin in diesem Sommer. Als Nachfolger hatte der THW bereits den französischen Nationaltorhüter und Olympiasieger Vincent Gerard präsentiert. Der 36-Jährige bislang mit dem zwei Jahre jüngeren Tschechen Tomas Mrkva das Duo im Tor bilden soll. Beide besitzen nur einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

