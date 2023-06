Messerangriff in Quickborn: Mann verletzt Angehörige schwer Stand: 12.06.2023 13:14 Uhr In Quickborn hat ein 51-Jähriger eine Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Nach Angaben der Polizei soll ein 51-Jähriger in einer Wohnung in Quickborn (Kreis Pinneberg) eine Angehörige angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Demnach hatten Anwohnerinnen und Anwohner um kurz nach 8 Uhr am Montag die Polizei alarmiert.

Angehöriger vorläufig festgenommen

Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin zu der Wohnung. Polizeikräfte nahmen den 51-Jährigen Quickborner vorläufig fest. Laut Polizei leistete er keinen Widerstand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Rettungskräfte brachten die angegriffene Frau mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hamburg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg