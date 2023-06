Stand: 06.06.2023 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mädchen-Gewalt in Heide: Prozess beginnt

Vor dem Amtsgericht in Meldorf (Kreis Dithmarschen) müssen sich heute vier Mädchen wegen des Überfalls auf eine 13-Jährige in Heide verantworten. Sie sollen das Mädchen laut Anklage im Februar geschlagen und gedemütigt haben. Die Tat wurde per Smartphone gefilmt und im Internet verbreitet. Das Geschehen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 14 bis 17 Jahren gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Möglicherweise gibt es schon heute ein Urteil. Dieses wird die Staatsanwaltschaft zum Schutz der Angeklagten allerdings nicht öffentlich machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 07:00 Uhr

Regionalpläne für Windkraft auf der Kippe

Das Oberverwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verhandelt heute über die Regionalpläne für die Windkraft in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön. Für beide Regionen hatte das Gericht die Pläne für ungültig erklärt - die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig. Windkraftgegner und -befürworter wollen aus ganz unterschiedlichen Gründen die Pläne kippen. Die Landesregierung strebt ohnehin an, neue Regionalpläne zu erarbeiten, um mehr Flächen bereitzustellen. Diese werden aber frühestens 2026 fertig. Falls einer der Regionalpläne vorher endgültig kippt, kommen viele zusätzliche Flächen außerhalb der Ortslagen in Betracht - Genehmigungen werden aber komplizierter. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 06:00 Uhr

Feuer in Dätgen

Ein Brand sorgt momentan für einen größeren Einsatz in Dätgen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort war um kurz vor 4 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr wird das Dach des Hauses zurzeit nach Glutnestern abgesucht. Verletzt wurde niemand - ein Bewohner konnte sich retten. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 06:00 Uhr

Freie Stellen im Landesdienst

Im Landesdienst sind zurzeit rund 2.500 Stellen nicht besetzt. Das hat das Finanzministerium auf Anfrage der SPD mitgeteilt. Beate Raudies (SPD) kritisiert das scharf - und nennt die Zustände nicht mehr tragbar. Es fehlten demnach Beschäftigte in Finanzämtern, Schulen, Gerichten und auch bei der Polizei. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagt: Bei 56.000 Stellen insgesamt sei es normal, dass einige auch frei seien. Für Bürger bedeuten viele offene Stellen unter anderem Stundenausfälle in Schulen, lange Prozesse vor Gerichten oder verzögerte Bearbeitungen von Einkommensteuererklärungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 06:00 Uhr

Menschen in und um Bornhöved sollen Wasser sparen

17.000 Haushalte, die im Kreis Segeberg und im Kreis Plön vom Wasserwerk Bornhöved abhängig sind, sollen weiter Wasser sparen. Dazu hat der Bürgermeister der Gemeinde Bornhöved, Reinhard Wundram (CDU), aufgerufen. Am Wochenende war das Wasserwerk an seine Grenzen gekommen, da laut Wundram ungewöhnlich viel Wasser verbraucht wurde. Warum genau, ist noch nicht klar. Wundram hält auch ein unentdecktes Leck für möglich. Die zuständige Leitstelle hat eine Warnmeldung veröffentlicht - betroffen sind demnach die Gemeindebereiche Ascheberg, Kalübbe, Dersau, Belau, Bornhöved und Daldorf. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 06:00 Uhr

Wetter: Ruhiges Hochdruckwetter in SH

Heute gibt es viel Sonnenschein, daneben anfangs einige Wolken oder Wolkenfelder - es bleibt weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 25 Grad. Oft schwacher, zur Nordsee hin zeitweise mäßiger Wind aus Nordwest bis Nordost. | NDR Schleswig-Holstein 06.06.2023 06:00 Uhr

