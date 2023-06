Diebstahl in Mönkeberg: Schmuck und Gemälde gestohlen Stand: 06.06.2023 11:54 Uhr Die Plöner Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mönkeberg. Unbekannte stahlen nach Angaben der Polizei Gegenstände im Wert von geschätzt 100.000 Euro.

Bisher weiß die Polizei, dass sich der Einbruch irgendwann zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen ereignet haben muss. Unbekannte drangen in das Haus in der Straße Schoorteich in Mönkeberg (Kreis Plön) ein. Sie nahmen Schmuck und Ölgemälde mit und transportierten alles vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Vielleicht waren es mehrere Täter, vielleicht auch nur einer. Der Hausbewohner war zu dem Zeitpunkt nicht da. Er schätzt den Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände auf etwa 100.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Konkret eingrenzen lässt sich die Tatzeit nicht. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Einbruch in der Nacht zu Sonntag um etwa 3 Uhr passierte. Die Kriminalpolizei Plön führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die vielleicht auffällige Personen oder auch ein Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0431) 160 33 33 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2023 | 11:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön