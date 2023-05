Stand: 23.05.2023 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Kritiker Bhakdi wegen Volksverhetzung vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Plön muss sich heute der Mediziner und Autor Sucharit Bhakdi verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm zweifache Volksverhetzung vor. Bhakdi gilt als einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Impfungen und -Maßnahmen. Im April 2021 soll er demnach bei einem Interview im Zusammenhang mit den Impfverfahren in Israel Jüdinnen und Juden verächtlich gemacht zu haben. Bei einer Rede fünf Monate später in Kiel hat er laut Anklage im Zusammenhang mit der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust gesprochen. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht dadurch das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost. Der 76-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Noch heute wird das Urteil erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 07:00 Uhr

Schließung der "Freien Dorfschule Lübeck" sorgt für Diskussionen

Die Schließung der "Freien DorfschuleLübeck" sorgt für politische Diskussionen. Laut Landesbildungsministerium haben Kontrollen ergeben, dass regelmäßig weniger als die Hälfte der rund 50 Schülerinnen und Schüler anwesend war. Der Verdacht: Eltern könnten ihre Kinder an der Privatschule angemeldet haben, um die Schulpflicht zu umgehen. Die FDP-Landtagsfraktion kritisiert nun unter anderem, dass die Schließung erst durch einen Pressebericht bekannt wurde. Die FDP fordert jetzt, dass sowohl Landesregierung als auch Schulleitung im nächsten Bildungsausschuss ausführlich berichten sollen. Die Schule selbst weist die Vorwürfe zurück und will gegen die Schließung klagen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 07:30 Uhr

Stadtwerke im Norden halten sich mit Preissenkungen noch zurück

Die Preise für neue Strom- und Gasverträge fallen derzeit wieder. Das betrifft auch die sogenannte Grundversorgung. In Schleswig-Holstein ändert sich bei diesen Tarifen aber zunächst noch wenig. E.ON, die Stadtwerke Kiel, Lübeck, Flensburg, Schleswig und viele andere halten zunächst noch an ihren bisherigen Grundversorgungstarifen fest. Bei Strom liegt die Spanne zwischen knapp 40 und fast 70 Cent pro Kilowattstunde. Nur einzelne Versorgungswerke senken die Preise zum 1. Juli - etwa die Stadtwerke Elmshorn, Geesthacht, Norderstedt und Neumünster. Mit 40 bis 50 Cent bleiben die Preise aber auch dort noch im Mittelfeld. Vergleichbar ist die Situation beim Gas. Spätere Preissenkungen sind zumindest geplant, kündigen die Stadtwerke Flensburg an. Wer einen Vertrag mit einem Sondertarif abschließt, zahlt meist weniger, bindet sich aber oft eine Zeit lang an den Anbieter und kann weitere Preissenkungen erstmal nicht nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 07:00 Uhr

Feuer in Schleswig

In Schleswig ist in der Nacht zum Dienstag ein unbewohntes Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Laut Feuerwehr hatten Anwohner gegen 2.15 Uhr Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte in die Straße Lollfuß gerufen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen noch an. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 06:30 Uhr

Offener Brief zu Machtmissbrauch an Hochschulen

Mit einem offenen Brief rufen mehrere Professorinnen und Professoren der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel dazu auf, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen an deutschen Hochschulen weniger Macht über die angestellten wissenschaftlichen Mitarbeitenden bekommen sollen. Ihrer Ansicht nach lädt das aktuelle System zum Missbrauch ein. Denn Professorinnen und Professoren entscheiden oft, ob Zeitverträge verlängert oder Gelder für Forschungsprojekte und Reisen bewilligt werden. Den Brief haben bereits mehr als 150 Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland unterschrieben. Sie fordern künftig stärkere Kontrollmöglichkeiten gegen Machtmissbrauch und geänderte Beschäftigungsverhältnisse. Bei Konflikten soll es eine unabhängige Beratung für Mitarbeitende außerhalb der eigenen Universität geben. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will das zuständige Wissenschaftszeitvertragsgesetz ändern. Ein erster Entwurf wurde allerdings nach Kritik wieder zurückgezogen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 06:00 Uhr

AfD-Politiker in Schleswig durch Messer verletzt

Der AfD-Kommunalpolitiker Bent Lund ist laut Staatsanwaltschaft Flensburg am vergangenen Donnerstag (Himmelfahrt) in Schleswig mit einem Messer angegriffen worden. Der Politiker ist Mitglied der AfD-Fraktion im neu gewählten Kreistag in Schleswig-Flensburg. Lund musste im Krankenhaus behandelt werden, sei aber bereits am selben Abend wieder entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Iraker. Er sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Haft, wie die Behörde NDR Schleswig-Holstein bestätigte. Zu einem möglicherweise politischen Hintergrund der Tat machen die Ermittler keine Angaben. Nach NDR Informationen hatte der Streit zumindest ursprünglich wohl keinen politischen Hintergrund. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt, windig und kühl

Zunächst ist es noch dicht bewölkt, über den Tag wird es zunehmend freundlicher. In Ostholstein und im Herzogtum Lauenburg ist noch bis zum Nachmittag Regen möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen 12 Grad in List auf Sylt und 17 Grad in Geesthacht. Dazu ist es windig, vor allem an der Nordsee mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2023 | 07:00 Uhr