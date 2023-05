Messerangriff auf AfD-Kommunalpolitiker in Schleswig Stand: 22.05.2023 17:43 Uhr Nach einer Messerattacke in Schleswig ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Der mutmaßliche Täter befindet sich wegen Wiederholungsgefahr in Haft.

von Jörn Zahlmann

Der Kreistagsabgeordnete Bent Lund wurde laut Staatsanwaltschaft Flensburg am vergangenen Donnerstag (Himmelfahrt) in Schleswig mit einem Messer angegriffen. Der Politiker ist Mitglied der AfD-Fraktion im neu gewählten Kreistag in Schleswig-Flensburg. Lund musste nach dem Angriff ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Staatsanwaltschaft ist er inzwischen aber wieder zu Hause. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Iraker. Er sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Haft, wie die Behörde NDR Schleswig Holstein bestätigte. Zu einem möglicherweise politischen Hintergrund der Tat machen die Ermittler keine Angaben. Nach NDR-Informationen hatte der Streit zumindest ursprünglich wohl keinen politischen Hintergrund.

Staatsanwaltschaft: Mehrere Personen beteiligt

Bei dem Vorfall soll es sich um eine "einseitige Handlung" gehandelt haben, die vom mutmaßlichen Täter ausging. Die Staatsanwaltschaft spricht von mehreren Beteiligten und Zeugen. In einer Pressemitteilung der schleswig-holsteinischen AfD schreibt Landessprecher Kurt Kleinschmidt von einem "gezielten Mordversuch" und "lebensgefährlichen Verletzungen". Die Staatsanwaltschaft bestätigte Kleinschmidts Auslegung von einem "gezielten Mordversuch nicht. Die Ermittlungen würden ausdrücklich wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt, so ein Sprecher. Außerdem habe keine Lebensgefahr bestanden.

Bereits am Vorabend gab es Streit

Bereits am Abend vor der Tat war es laut Staatsanwaltschaft zu einer körperlichen Auseinandersetzung der Beteiligten gekommen, an der auch der Sohn des AfD-Politikers beteiligt gewesen sein soll. Der AfD-Regionalvorsitzende des Kreises Schleswig-Flensburg, Jan Petersen-Brendel, sagte zu NDR Schleswig-Holstein, dass der Sohn zwei Angreiferinnen mit einem Fahrradschloss schwer verletzt habe, um sich zu verteidigen. Der Kreistagsabgeordnete Bent Lund sei dänischer Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft hat bislang lediglich bestätigt, dass der Sohn an dem handgreiflichen Streit am Mittwoch beteiligt war.

Landgericht Flensburg: Einstweilige Anordnung gegen zwei Personen

Das Landgericht Flensburg teilte NDR Schleswig-Holstein mit, dass Bent Lund und sein Sohn eine einstweilige Anordnung erwirkt haben: "Darin wird zwei Antragsgegnern, einem Mann und einer Frau, im Wesentlichen untersagt, die Nähe der Antragsteller zu suchen beziehungsweise Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Weiter wird Ihnen untersagt, bestimmte Orte aufzusuchen, an denen sich die Antragsteller regelmäßig aufhielten", sagte ein Sprecher. Der Beschluss sei ergangen, ohne dass die beiden Antragsgegner dazu gehört wurden, und habe bis zum 19. November Gültigkeit.

