Rendsburg: Geldautomat mit Gabelstapler aufgebrochen Stand: 23.05.2023 13:28 Uhr Unbekannte haben in Rendsburg zunächst einen Gabelstapler entwendet, damit einen Geldautomaten im Einkaufszentrum Eiderpark aus der Verankerung gerissen und diesen anschließend zerlegt. Sie erbeuteten einen mittleren fünfstelligen Betrag.

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten aus dem Vorraum eines Einkaufszentrums gestohlen. Dafür verwendeten sie laut Polizei einen Gabelstapler, den sie kurz zuvor ebenfalls entwendet hatten.

Vom Baumarkt zum Einkaufszentrum

Die Tat wurde demnach zwischen 21 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag verübt. Laut Polizei stahlen die Täter zunächst einen Gabelstapler vom Gelände eines Baumarktes und fuhren damit bis in den Vorraum des Einkaufszentrums Eiderpark. Dort hoben sie den Geldautomaten auf die Zinken des Gabelstablers und brachten diesen so in den hinteren Bereich des Einkaufszentrums.

Beute: Mittlerer fünfstelliger Betrag

An der Laderampe zerlegten die Unbekannten den Geldautomaten und flüchteten mit dem Tresor. Der Geldautomat dürfte zum Tatzeitpunkt mit einem mittleren fünfstelligen Betrag an Bargeld gefüllt gewesen sein, teilte die Polizei mit. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittlerinnen und Ermittler auf mehrere zehntausend Euro. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04331) 20 80 melden.

Geldautomaten-Sprengungen in Norddeutschland

Der Vorfall in Rendsburg reiht sich ein in diverse Geldautomaten-Sprengungen in Norddeutschland in der jüngeren Vergangenheit. Allein im Mai waren beispielsweise Automaten in Tönning (Kreis Nordfriesland), Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) und im niedersächsischen Emsland zerstört worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde