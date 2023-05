Nach Schließung: Privatschule in Lübeck wehrt sich gegen Vorwürfe Stand: 23.05.2023 12:06 Uhr Die Schulleitung der "Freien Dorfschule Lübeck" wehrt sich gegen die Vorwürfe des Bildungsministeriums Schleswig-Holstein. Dieses hatte die Schule nach eigenen Angaben wegen gravierender Mängel geschlossen, unter anderem soll die Schulpflicht umgangen worden sein.

Nachdem das schleswig-holsteinische Bildungsministerium der "Freien Dorfschule Lübeck" die Genehmigung entzogen hat, wehrt sich die Schulleitung gegen die Vorwürfe. In einem Statement, das auf der Internetseite der Schule veröffentlicht wurde, heißt es: "Den Widerruf stützt das Ministerium auf falsche Angaben. So geht man nur von einer Vormittagsgruppe aus." Außerdem würden die Schulräume als unzureichend bezeichnet, obwohl genau diese Räume genehmigt worden seien. Das Ministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass bei Kontrollen nur die Hälfte der angemeldeten Schülerinnen und Schüler und auch zu wenige Lehrkräfte vor Ort gewesen seien.

Schule: "Wenn ich online lerne, schwänze ich nicht"

Die Schule in Lübeck betonte dagegen, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterricht nicht geschwänzt hätten, auch wenn sie nicht vor Ort in der Schule waren. In dem Schreiben heißt es: "Ich kann auch online präsent sein. Ich kann auch da überprüfbar präsent sein. Auch digitales Lernen ist präsentes Lernen. Wenn ich online lerne, dann schwänze ich nicht." Gleichzeitig räumte die Schule Fehler bei der Dokumentation der Anwesenheit ein. Das wolle man nun ändern.

"Freie Dorfschule Lübeck": Konzept wurde genehmigt

Die Schule will nach eigenen Angaben rechtlich gegen die Schließung vorgehen und sich dabei auch auf ein genehmigtes digitales Lernkonzept berufen. "Wir haben digitales Lernen erfolgreich in der Pandemie umgesetzt und tun dies bis heute", heißt es in einer Mitteilung. Zudem forderte die Schule eine stärkere Anerkennung von "zeitgemäßen Lernformen". Am Dienstagabend soll es an der Schule eine Pressekonferenz geben.

FDP: Schließung soll Thema im Bildungsausschuss werden

Auch auf politischer Ebene sorgt die Schulschließung für Gesprächsstoff. Die FDP-Landtagsfraktion kritisierte das Vorgehen des Bildungsministeriums. Eine solche Schließung sei eine harte und sehr seltene Maßnahme. Dass der Vorgang erst durch einen Pressebericht bekannt geworden sei, werfe einige Fragen auf - zum Beispiel, warum das Ministerium nicht früher gehandelt habe, hieß es von der Fraktion. Die FDP forderte, dass sowohl die Landesregierung als auch die Schulleitung im nächsten Bildungsausschuss ausführlich Stellung nehmen.

