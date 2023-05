FC St. Pauli verpflichtet Hauke Wahl von Holstein Kiel Stand: 23.05.2023 09:54 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat für die kommende Saison Hauke Wahl vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel verpflichtet. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der Innenverteidiger hatte bereits angekündigt, nicht in Kiel verlängern zu wollen.

Wahl wollte "eine neue Herausforderung" und hat sie nun wieder im Norden gefunden. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli und die Rückkehr in meine Heimatstadt Hamburg", sagte der 29-Jährige, der in der Hansestadt aufgewachsen ist. Über die Vertragslaufzeit machte St. Pauli keine Angaben. "Der Verein hat einen ambitionierten Weg eingeschlagen und ich möchte mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, die kommenden Jahre erfolgreich zu gestalten", sagte Wahl.

Hürzeler: "Er weiß, worauf es in der Liga ankommt"

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler freut sich über den Neuzugang: "Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt und kann sowohl in der Defensivarbeit als auch mit dem Ball am Fuß sehr wertvoll für uns sein. Zudem ist er ein absoluter Führungsspieler, der weiß, worauf es in der Liga ankommt.“

"Das Millerntor kenne ich als Gast bereits sehr gut. Jetzt bin ich gespannt darauf, es bald auch von der anderen Seite aus kennenzulernen." Hauke Wahl

Der Kapitän der "Störche" kommt mit der Erfahrung von 302 Profispielen ans Millerntor. Dabei gelangen ihm 14 Tore und acht Torvorlagen. Der gebürtige Hamburger hatte bereits in der Jugend in Kiel gespielt, den Verein aber 2015 in Richtung Paderborn verlassen. Nach weiteren Stationen in Ingolstadt und Heidenheim war Wahl dann im Juli 2018 an die Förde zurückgekehrt.

"Mit Hauke Wahl konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Defensive weitere Stabilität verleihen wird. Er verfügt über eine unheimliche Erfahrung, kennt die Liga sehr gut und er passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielidee", sagte Sportchef Andreas Bornemann.

Weitere Informationen Bartels und Wahl verlassen Holstein Kiel Sie sind Institutionen bei den "Störchen". Doch am Ende der Saison ist für Fin Bartels, der seine Karriere beendet, und Hauke Wahl bei der KSV Schluss. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.05.2023 | 19:30 Uhr