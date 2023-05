Bad Segeberg: Neue Kostümbildnerin stattet Karl-May-Darsteller aus Stand: 23.05.2023 19:37 Uhr Martina Kanehl ist die neue Chef-Kostümbildnerin am Kalkberg. Schon seit Februar schneidert sie zusammen mit ihrem Team die Sachen für das gesamte Ensemble der Karl-May-Spiele fertig.

von Doreen Pelz

Vier Wochen vor der Premiere laufen die Vorbereitungen hier auf Hochtouren. Alle Schauspieler sind inzwischen in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Die Textproben haben angefangen. Und zwischendurch kommt einer und eine nach dem anderen zu Martina Kanehl zur Anprobe.

Bastian Semm spielt in diesem Jahr das erste Mal den Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen. Heute probiert er zum ersten Mal das Kostüm an. "Das Kostüm ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Und ich bin gerade wirklich fasziniert von diesem tollen Kostüm. Es fühlt sich richtig gut an." Kostümbildnerin Martina lässt den Schauspieler noch ein bisschen Schattenboxen. Steckt einiges noch einmal ab. Denn auf der Bühne soll mit den Kostümen bestenfalls nichts schief gehen.

Rund 180 Kostüme müssen Wetter und Stunts abkönnen

Alles, was die Karl-May-Darsteller tragen, braucht Fürsorge, weiß Martina Kanehl. "Die Sachen müssen wasserfest sein. Sie müssen abriebfest sein, die müssen Wind, Wetter und allen Jahreszeiten standhalten können. Dann werden Sie auch immer noch gewaschen, damit sie nicht so stinken. Das ist natürlich alles super intensiv an Arbeit und Herausforderung." Rund 180 dieser Kostüme müssen in diesem Jahr für die Produktion des "Winnetou 1 - Blutsbrüder" angefertigt werden. Zum Glück gibt es einen Fundus bei den Karl-May-Spielen und Martina kann mit ihren drei Kolleginnen zumindest für die Komparsen, Reiter und Reiterinnen, und Stuntleute auf alte Kostüme zurückgreifen. "Die sind mit so viel Liebe und Liebe zum Detail entstanden und erarbeitet, dass wäre eine Schande, sie nicht auf die Bühne zu bringen," erklärt die Kostümchefin. Westen, Hosen und Hemden werden dem Stück entsprechend aufgepeppt.

Auch 50 Jahre alte Kleider werden wiederverwendet

Es gibt aber auch alte Kleider, die noch einmal zum Einsatz kommen. Denn 70 Meter Stoff noch einmal neu aufzurüschen und zu nähen, dafür fehlt einfach die Zeit. Martina Kanehl zeigt das an einem lilafarbenen Salonkleid: "Das Showgirl Kostüm von 2008 oder so. Da ich den Look aber von obenrum nicht mehr so cool für meine Ideen finde, gibt es da einfach ein neues Korsett und einen neuen Halsschmuck und ein paar Handschuhe. Und dann wird das einfach neu aufgepimpt und kriegt sofort einen ganz anderen Charakter."

Weil es die Karl May Spiele nun schon seit 70 Jahren gibt, war im Fundus auch ein ganz altes Lederkleid zu finden. Die aufgestickten Ornamente gefielen der Kostümbildnerin so gut, dass sie es dem Bösewicht im neuen Stück anzieht. Ihre auf Papier gezeichneten Entwürfe sehen dem Kleid verblüffend ähnlich. Und das obwohl die Zeichnung vor dem Fund entstanden ist.

Tricks damit das Publikum den Riss in der Hose nicht sieht

Martina Kanehl hatte in der vergangenen Saison bereits hinter der Bühne bei den Vorstellung beim Ausbessern der Kostüme geholfen. Damit in diesem Sommer niemandem die Hose reißt, hat sie sich einen Trick überlegt. "Zum Schutz nähen wir jetzt überall Stretch-Keile ein, damit genau das nicht mehr passiert. Und überall ein Latz über der Hose. Denn wenn es mal knallt, dass soll das Publikum das gar nicht so offensichtlich mitbekommen."

Winnetou in diesem Jahr oben ohne

Am Kostüm von Winnetou, also für Darsteller Alexander Klaws, muss noch einmal nachgebessert werden. Auch er war heute zur ersten Anprobe. Martina ist froh, dass noch vier Wochen Zeit für all die Arbeiten sind. "Wir machen es noch einmal komplett neu. Ich habe ihm ein zu schweres Leder gegeben, damit kann er sich nicht bewegen. Jetzt wird es wieder leicht und fluffig." Und dann verrät sie noch ein Geheimnis: Im ersten Teil der diesjährigen Inszenierung werden wir von Winnetou "obenrum" eher was Tarzan-mäßiges zu sehen bekommen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.05.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg