Stand: 12.05.2023 06:41 Uhr

Dänemark lockert Einreisekontrollen

Dänemark lockert heute seine vor Jahren eingeführten Einreisekontrollen an den deutsch-dänischen Grenzübergängen. Künftig sollen Grenzpendler und Reisende auf dem Weg in das skandinavische EU-Land seltener kontrolliert werden als bislang. Die Übergänge an der A7 bei Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg) sowie bei Krusau und Pattburg sind nur noch zeitweise personell besetzt. Wenn keine Grenzbeamten vor Ort sind, werden auch Schwellen entfernt und alle Spuren geöffnet. Die Kontrollen an der dänischen Grenze zu Schweden fallen komplett weg. Die Änderungen hatte das dänische Justizministerium Mitte April angekündigt. Geplant ist demnach, dass die dadurch frei werdenden Polizeiressourcen in die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität fließen. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 07:00 Uhr

Batteriefabrik: Nächster Schritt im Genehmigungsverfahren

Die im Kreis Dithmarschen geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt hat eine wichtige Hürde im Genehmigungsverfahren genommen. Die Gemeindevertretung von Lohe-Rickelshof hat am Donnerstag dem Entwurf für den Bebauungsplan zugestimmt. Am Dienstag hatte die Gemeinde Norderöhrden das ebenfalls getan. In diesen beiden Gemeinden liegt die 110 Hektar große Fläche, auf der Northvolt für 4,5 Milliarden Euro die Batteriefabrik bauen will. Im Vorfeld wurden zwölf Gutachten unter anderem zu den Themen Lärm und Schall, Verkehr sowie Natur und Umwelt erstellt. Die Entwürfe für die Bebauungspläne müssen nun vier Wochen öffentlich ausgelegt werden, sodass Bürgerinnen und Bürger Einwände abgeben können. Dann könnte der Satzungsbeschluss folgen - das bedeutet: Baurecht. Eine endgültige Investitionsentscheidung für die Batteriefabrik fehlt aber nach wie vor. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 07:00 Uhr

Carport-Brand in Glinde

Ein Carport-Brand hat in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr in Glinde und Oststeinbek im Kreis Stormarn beschäftigt. Nach Angaben der Leitstelle brannten in dem Carport im Sandweg in Glinde drei Autos. Rund 30 Einsatzkräfte rückten aus. Nach drei Stunden waren die Flammen gelöscht und der Einsatz beendet. Die Brandursache wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 07:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt gewinnt

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag einen klaren Sieg geholt: Die Partie gegen den Tabellen-Vorletzten GWD Minden endete 41:27. Schon zur Pause führte die SG mit acht Treffern und baute den Vorsprung im zweiten Durchgang weiter aus. In der Tabelle bleiben die Flensburger auf Rang 4 und wahren damit ihre Minimal-Chance auf die Champions League Plätze. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt fünf Spiele vor dem Saisonende weiter vier Punkte. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Sonnig bei 16 bis 23 Grad

Am Vormittag ist es teils noch bewölkt, später gibt es viel Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen an der Ostseeküste 16 bis 18 Grad, 20 Grad in Plön und bis 23 Grad in Lauenburg/Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 12.05.2023 06:00 Uhr

