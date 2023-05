Northvolt-Batteriefabrik: Auf der Zielgeraden zum Baurecht Stand: 12.05.2023 07:58 Uhr Die bei Heide geplante Northvolt-Batteriefabrik hat eine Hürde genommen: Die Gemeindevertretung von Lohe-Rickelshof hat dem Entwurf für den Bebauungsplan zugestimmt. Bereits am Dienstag hatte die Gemeinde Norderwöhrden dem B-Plan-Entwurf zugestimmt.

von Jonas Salto

Ob der schwedische Produzent für Elektroauto-Batterien wirklich auf Flächen der Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) baut, Milliarden investiert, Tausende Arbeitsplätze schafft, steht nach wie vor in den Sternen. Ob Europa Gelder für das Unternehmen bereitstellt und damit eine finale Entscheidung auslöst, ist genau so unklar. Nur eines steht fest: Die Behörden vor Ort haben nun innerhalb eines Jahres die Bebauungsplan-Entwürfe erstellt. Das sei ein gutes Tempo, sagt der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Heider Umland, Björn Jörgensen.

Zwölf Gutachten

Damit die Pläne überhaupt erstellt werden konnten, mussten zwölf Gutachten angefertigt werden. Grundlage der Gutachten ist der Masterplan von Northvolt. Darin ist genau festgelegt, wie die Fabrik später einmal aussehen soll, wo Zufahrten geplant sind, wo die Werksfeuerwehr ihren Platz haben soll und so weiter. Die Gutachter sollten herausfinden, ob die Vorstellungen der Schweden auch auf den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen umsetzbar sind.

Gutachten zu ehemaligen Erdölbohrungen war eine Herausforderung

Auf diesen Flächen gab es vom Zweiten Weltkrieg an bis in die 1980er-Jahre Erdölbohrungen. Alleine auf dem ausgeschriebenen Fabrikgelände entdeckten Gutachter 27 Bohrlöcher. Zunächst wussten sie nicht, an wen sie sich mit ihrer Frage nach möglichen alten Erdölbohrungen wenden sollten. Denn in Schleswig-Holstein gibt es kein Bergbauamt, das eigentlich für solche Fragen zuständig ist. Schließlich landeten sie beim Bergbauamt in Niedersachsen, das ihnen Auskunft geben konnte. Und die erste Reaktion war ernüchternd. In einem Radius von fünf Metern um die alten Erdöllöcher solle keine Bebauung stattfinden, hieß es von Seiten des Amtes.

Doch die Gutachter fanden eine Lösung. Die alten Bohrstellen werden nun mit verschiedenen Platten überbaut. So können dort kein Restöl und keine Gase mehr austreten und die Sicherheit des Betriebs gefährden. Außerdem ist durch die Überbauung auch von keiner Gefährdung für die Statik auszugehen.

Ein Dezibel mehr Schallimmission

In einem weiteren Gutachten sollte die Frage geklärt werden, ob die geplante Batteriefabrik alle Lärmgrenzen einhalten würde. Nicht unwichtig, denn nahe des Baufelds sind nicht nur Wohnhäuser, sondern auch das Westküstenklinikum Heide. Ein Krankenhaus hat noch empfindlichere Schallgrenzen als Wohnhäuser. Als der TÜV Lärmmessungen an und um das Krankenhaus herum durchführte, stellten die Experten fest, dass die Lärmschutzgrenzen schon jetzt nicht eingehalten werden. Laut Schallgutachten würde durch den Fabrikbetrieb von Northvolt jedoch lediglich ein Dezibel, stellenweise auch weniger, an Schallimmission dazukommen. Das sei unerheblich, steht im Gutachten. Damit könnte der Investor aus Lärmschutzsicht seine Produktion an dieser Stelle bauen.

Videos 2 Min Archäologische Funde auf zukünftigem Northvolt-Gelände bei Heide Bei Ausgrabungen sind Archäologen in Lohe-Rickelshof unter anderem auf drei Grabstellen gestoßen. 2 Min

Ausfahrt Heide-West müsste erneuert werden

Die Bürgerinnen und Bürger der beiden vom Bau betroffenen Gemeinden äußerten sich immer wieder kritisch zu dem erwarteten erhöhten Verkehrsaufkommen. Hunderte Lkw erwartet der Batteriehersteller täglich. Dazu die bis zu 3.000 Angestellten, von denen einige mit dem Auto zur Arbeit kommen würden. Laut Verkehrsgutachten müssten zusätzliche Abbiegespuren an der B203 und zusätzliche Ampeln gebaut werden. Dann wäre die nötige Infrarstruktur für den Betrieb geschaffen. Eine zusätzliche Ausfahrt der A23 kann laut Gutachten nicht gebaut werden, da gesetzlich die Ausfahrten an Bundesautobahnen mindestens fünf Kilometer auseinander liegen müssen. Mit der jetzt schon bestehenden Ausfahrt Heide-West würde die neue Ausfahrt nichts bringen. Dafür müsste, wenn Northvolt wirklich baut, die bestehende Ausfahrt erneuert werden.

Auch, wenn die Verkehrsführung ohne zusätzliches Gleis zum Werk laut Gutachten funktionieren würde, möchte Northvolt nach wie vor einen Gleisanschluss bekommen. So könnten die fertigen Batterien und auch die nötigen Produkte für die Herstellung teilweise per Schiene statt über die Straße abtransportiert beziehungsweise angeliefert werden. Damit wäre die Verkehrsbelastung auf der Straße geringer.

Rauchschwalben und Moorfrösche müssen geschützt werden

Moorfrösche und Rauchschwalben leben unter anderem laut Kartierungen auf der geplanten Baufläche. Sie müssen laut Gutachten in einen Ersatzlebensraum umgesiedelt werden. Dafür hat Northvolt zum Beispiel schon ein sogenanntes Rauchschwalbenhaus in der Nähe gebaut. Darüber hinaus muss der Produzent, wenn er denn wirklich im Kreis Dithmarschen baut, Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz leisten - und ökologische Ausgleichsflächen kaufen.

Bei der Batterieproduktion wird auch mit einem gefährlichen Stoff gearbeitet: In der Kühlungsanlage ist Ammoniak enthalten. Außerdem befindet sich in den Batterien Lithium. Wenn der Stoff mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, kann er explosionsartig reagieren. Ammoniak könnte beim Befüllen der Kühlungsanlage austreten. Diese Störfall-Szenarien betrachteten die Gutachter. Ihr Ergebnis: Die Folgen daraus wären kontrollierbar, ein sicherer Betrieb gewährleistet. Ein Northvolt-Sprecher betont, dass ihre Produktion kein sogenannter Störfall-Betrieb sei. Das sei nur dann der Fall, wenn gefährliche Stoffe in Mengen vorhanden seien, die Grenzwerte überschreiten.

Pläne liegen aus

Nachdem die beiden Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden den Bebauungsplan-Entwürfen zugestimmt haben, liegen diese nun im Amt und auch online für vier Wochen aus. Jetzt dürfen sich erneut Privatpersonen und Träger öffentlicher Belange, wie zum Beispiel Umweltverbände, dazu äußern. Wenn es keine weiteren Einwände gibt, kann das Amt Heider Umland die Satzungsbeschlüsse fassen. Damit hätte Northvolt dann Baurecht.

Die beiden Gemeinden und das Amt Heider Umland haben ihre Hausaufgaben erledigt. Jetzt sind noch die EU und Northvolt selbst an der Reihe. Das schwedische Unternehmen will nach eigener Aussage so schnell wie möglich, noch in diesem Jahr eine finale Entscheidung treffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2023 | 07:00 Uhr