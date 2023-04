Stand: 04.04.2023 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vorbereitungen für große NATO-Militärübung in Hohn und Jagel

Für Juni plant die Bundeswehr die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO. Ein wesentlicher Teil des Geschehens wird sich in Schleswig-Holstein abspielen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Militärflugplätze in Jagel bei Schleswig und Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Heute Nachmittag werden in Washington Details zu dem Manöver bekannt gegeben. 10.000 Menschen aus 24 Ländern nehmen mit mehr als 220 Flugzeugen an der Übung teil. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 06:00 Uhr

Komplizierte Löscharbeiten bei Feuerwehreinsatz in Escheburg

Großeinsatz der Feuerwehr bei Escheburg im Kreis Herzogtum Lauenburg: Dort ist in der Nacht ein Schuppen ausgebrannt - Heu und Sperrmüll waren in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr halfen 60 Einsatzkräfte, das Feuer zu löschen. Es war in einem Wald ausgebrochen. Da der Boden durchgeweicht war, gestalteten sich die Löscharbeiten kompliziert. Die Feuerwehr musste einen Pendelverkehr einrichten, um Wasser an die Brandstelle zu bekommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 06:00 Uhr

Teil der Lindaunisbrücke soll heute demontiert werden

Das Klappteil der maroden Lindaunisbrücke soll heute demontiert werden. Nach den bisherigen Plänen sollen Segler und andere Schiffe die Stelle dann ab Karfreitag wieder passieren können. Die Inbetriebnahme einer provisorischen Brücke für Fußgänger und Radfahrer ist für den Sommer geplant. Ein genaueres Datum konnte die Bahn dafür bisher nicht nennen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:00 Uhr

St. Peter-Ording: Bauarbeiten für neues Pfahlbau-Restaurant

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) starten heute die Bauarbeiten für ein neues Pfahlbau-Restaurant am Strand. Nach Angaben der Tourismuszentrale sollen die ersten Stahlrohrpfähle eingespült werden. Der Neubau der bekannten Strandbar 54° Nord ist erforderlich, weil der jetzige Pfahlbau bei Flut permanent im Wasser steht und die Pfähle sowie das Gebäude dadurch an Stabilität verlieren. Die ersten Pfahlbauten wurden vor 112 Jahren errichtet - sie gelten als Wahrzeichen von St. Peter-Ording. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:00 Uhr

Feuer in Bad Oldesloe: 90-Jährige lebensgefährlich verletzt

Eine 90-Jährige ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) lebensgefährlich verletzt worden. Sie erlitt nach Angaben der Polizei Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Das Haus hatte am Montagnachmittag im Dachstuhl Feuer gefangen. Die Brandursache und auch die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Wetter: Meist bedeckter Himmel über SH

Der Tag startet vielerorts noch sonnig, doch später ziehen Wolken auf. Die Schleswig-Holsteiner erwartet dann ein insgesamt grauer Tag. Regnen wird es aber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vermutlich nicht. Der Wind weht schwach und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von sieben Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und sechs Grad in Breitenfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2023 | 08:00 Uhr