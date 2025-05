Stand: 05.05.2025 12:06 Uhr Neue Stiftung zum Erhalt der sieben Kirchen in Lübeck

Im Audienzsaal des Lübecker Rathauses ist am Montagvormittag (05.05.) eine neue Stiftung gegründet worden. Sie setzt sich dafür ein, dass die sieben Lübecker Kirchen erhalten bleiben. Der Name der Stiftung lautet "7Türme+". Das Plus im Namen bedeutet, dass es nicht nur um die Türme, sondern um alle Gebäude geht, die zu den Kirchen gehören. Um diese Bauwerke zu erhalten, braucht die Stiftung nach eigenen Angaben bis zu zwei Millionen Euro pro Jahr. Neben privaten Geldgebern beteiligt sich auch einmalig das Land Schleswig-Holstein mit 250.000 Euro und der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg mit 455.000 Euro an der Stiftung.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck