Hitlergruß auf Partyfotos im Musikzirkus Nordermeldorf

In dem Zirkuszelt in Nordermeldorf (Kreis Dithmarschen) finden jährlich an drei Wochenenden verschiedene Partys statt. Am 3. Mai war dort ein Ballermann-Sänger live auf der Bühne. Der Veranstalter lud später Bilder von der Party auf seiner Facebook-Seite hoch. Darunter sollen laut Polizei auch Fotos gewesen sein, die Personen zeigen, die mit rechtsradikalen Zeichen posieren.

Fotos wurden bei der Polizei angezeigt

Die Kriminalpolizei Itzehoe (Kreis Steinburg) hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Das teilte Sprecher Björn Loop auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Demnach ist der mögliche Straftatbestand das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole. Die Ermittlungen laufen gegen Unbekannt, da die Polizei die Namen der auf dem Foto abgebildeten Personen nicht kennt. Die Fotos hat der Veranstalter inzwischen gelöscht und sich dafür entschuldigt. "Der Musikzirkus steht für Offenheit, Toleranz und das Miteinander", teilte er auf seiner Instagram-Seite mit.

Junge Liberale Dithmarschen verurteilen die Gesten

Die Jungen Liberalen Dithmarschen rufen in einer Mitteilung Veranstalter, Gesellschaft und Politik dazu auf, gemeinsam hinzuschauen und Haltung zu zeigen. "Dass in Dithmarschen solche verfassungsfeindlichen Gesten zur Schau gestellt werden, macht uns fassungslos", sagte der Kreisvorsitzende der Partei, Nils Kuchel.

