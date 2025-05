Stand: 05.05.2025 12:54 Uhr Warnstreiks im Kfz-Handwerk in Schleswig-Holstein

Viele Autowerkstätten in Schleswig-Holstein bleiben am Montag wohl geschlossen. Die IG Metall hat die Beschäftigten im Kfz-Handwerk zum Warnstreik aufgerufen. Am Montagvormittag gab es in Flensburg eine Kundgebung vor der Flensburger Fahrzeugbau GmbH in der Werftstraße. 300 Beschäftigte haben daran teilgenommen. Auch in Kiel sind die Beschäftigten auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten und 170 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben nach Angaben der Gewerkschaft noch kein Angebot vorgelegt. Am Mittwoch geht es in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) für Schleswig-Holstein in die zweite Verhandlungsrunde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel