Stand: 27.03.2023 07:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundesweiter Warnstreik: Verkehr im Norden stark beeinträchtigt

Der Warnstreik von ver.di und der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) schränkt heute bundesweit den Verkehr ein. Die Gewerkschaften rufen etwa 350.000 Arbeitende auf, den gesamten Tag die Arbeit niederzulegen. Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr komplett ein. Dazu gehört beispielsweise auch der Sylt-Shuttle. Auch im Regionalverkehr werden heute kaum Züge fahren. Außerdem sind fast alle Flughäfen und der Nahverkehr weitgehend betroffen. Wer auf das Auto ausweicht, muss sich vor allem rund um Hamburg auf viel Verkehr einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 07:00 Uhr

Mahnwache gegen Gewalt und Mobbing in Heide

Auf dem Südermarkt in Heide (Kreis Dithmarschen) haben sich am Sonntag zahlreiche Menschen zu einer Mahnwache versammelt. Laut Schätzungen der Polizei waren es rund 1.000 Teilnehmende. Auch viele Jugendliche beteiligten sich an der Versammlung, zu der Gewaltpräventionsberater Carsten Stahl aufgerufen hatte. Unter dem Motto "Gemeinsam für Respekt und Toleranz - zum Schutz unserer Kinder“ sprach der frühere Personenschützer auf einer Bühne über das Thema Gewalt und Mobbing. In der Stadt gab es in den vergangenen Monaten mehrere Fälle von Gewalt unter Jugendlichen - jüngst der gewaltsame Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen. Das Mädchen war vor einem Monat von anderen Mädchen geschlagen, gequält und gedemütigt worden. Das Ganze wurde gefilmt und in mehreren sozialen Netzwerken tausendfach geteilt. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 06:00 Uhr

Erfolg für Schleswig-Holsteins Handballer

Sowohl der THW Kiel als auch die SG Flensburg-Handewitt sind gestern in der Handball-Bundesliga gefordert gewesen. Der THW gewann das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Füchse Berlin mit 36:29. Die SG Flensburg Handewitt siegte mit 34:27 gegen den TBV Lemgo-Lippe. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und einige Schauer

Neben Sonne gibt es heute im ganzen Land zeitweise dichte Wolken. Dazu regnet es - teils mit Graupel oder Schnee. Vereinzelt kann es auch gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad auf Amrum bis 7 Grad in Lübeck. Der Wind weht zeitweise mäßig, später teils frisch, vor allem an den Küsten. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 06:00 Uhr

