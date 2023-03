Stand: 25.03.2023 09:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreik am Montag: Auswirkungen bereits am Sonntag

Für Montag haben mehrere Gewerkschaften einen bundesweiten Warnstreik angekündigt. Schon am Sonntag sollen in Schleswig-Holstein die ersten Auswirkungen zu spüren seien. Das Sonntagsfahrverbot für Lkw wird ausgesetzt, damit keine Lieferketten reißen. Außerdem wird der Elbtunnel wegen Bauarbeiten am Wochenende voll gesperrt. Die Bahn rechnet ab Sonntagnachmittag mit vollen Zügen, weil am Montag zahlreiche Verbindungen im Nah- und Fernverkehr ausfallen. Noch ist nicht klar, ob der Elbtunnel am Montag eventuell auch bestreikt wird. Die zuständige Autobahn GmbH entwickelt dafür einen Notfalldienstplan. Bei der AKN werden am Montag alle Verbindungen eingestellt, ebenso bei der S-Bahn in Hamburg. Der HVV teilte mit, dass die U-Bahnen und Busse am Montag ganz normal fahren. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 12:00 Uhr

Neumünster: Nord-Grüne stellen sich für Kommunalwahl auf

Die Grünen in Schleswig-Holstein wollen auf einem Landesparteitag in Neumünster Kurs auf die Kommunalwahlen am 14. Mai nehmen. Heute der Bundesvorsitzende Omid Nouripur eine Rede halten. Für die Kommunalwahlen streben die Grünen landesweit Platz zwei an. In Neumünster beraten sie inhaltlich über diverse Themen - von der Energiewende über Mobilität bis hin zu Forderungen nach einem Böllerverbot. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 10:00 Uhr

Flensburg: SSW stimmt auf Landesparteitag Leitlinien ab

Die Partei der dänischen Minderheit hält heute in Flensburg einen Sonderparteitag ab. Der SSW will kommunalpolitische Leitlinien beschließen - und fordert unter anderem kostenlose Kitaplätze und dass Straßenausbaubeiträge für Anwohner abgeschafft werden. Außerdem sollen dänische und friesische Kulturangebote finanziell gleichgestellt werden, der Zugang zu Kultur insgesamt kostenlos oder kostengünstig sein. Der SSW strebt zur Kommunalwahl ein deutlich besseres Ergebnis als vor fünf Jahren an. 2018 hatte die Partei 2,3 Prozent erreicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 10:00 Uhr

Elbtunnel am Wochenende komplett gesperrt

Autofahrende, die am Wochenende über die A7 in den Norden oder Süden fahren möchten, müssen auf eine andere Strecke ausweichen. Seit Freitagabend, 19 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, ist der Elbtunnel komplett gesperrt. Grund dafür ist der Abriss von zwei Brücken für den Lärmschutzdeckel. Zwischen Heimfeld und Volkspark steht der Verkehr daher bis Montag still. Die Umleitung führt über die A1, A21 und die B205 - zwischen Horster Dreieck und Neumünster Süd. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 10:00 Uhr

Segeljacht sinkt in der Kieler Bucht

Das Schiff ist Freitagnachmittag bei starkem Wind drei Kilometer vor Schönberg unterwegs gewesen, als Wasser eindrang. Mit ihrem Rettungsboot konnten sich die zwei Segler in Sicherheit bringen, sie wurden dann von Seenotrettern aufgenommen. In den kommenden Tagen soll das Schiff geborgen werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 08:30 Uhr

Fußball-Regionalliga: VfB Lübeck weiter Spitzenreiter

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck am Freitagabend mit 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger Blau Weiß Lohne gewonnen - und damit die Tabellenführung verteidigt. Der VfB liegt nun drei Punkte vor der zweiten Mannschaft des HSV. Das Tor des Tages erzielte vor 3.585 Zuschauern auf der Lübecker Lohmühle Tommy Grupe bereits in der vierten Minute. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 08:30 Uhr

Wetter: Unbeständig und windig

Heute gibt es im Land viele Wolken, ab und zu zeigt sich auch die Sonne. Zeitweise kann es örtlich Regenschauer und Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht auf Sonntag zunächst einige, später von Nordfriesland her abklingende Schauer. Später in der Nacht lockert die Bewölkung auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 5 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2023 10:00 Uhr

