Stand: 22.03.2023 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag debattiert über Haushalt

Im Schleswig-Holsteinischen Landtag wird heute über den Landeshaushalt in Höhe von rund 16,7 Milliarden Euro diskutiert. CDU und Grüne wollen vor allem für knapp 1.600 neue Stellen im Bereich Bildung, Justiz und Polizei Geld ausgeben. Auch die Infrastruktur soll mit insgesamt 1,8 Milliarden auf Vordermann gebracht werden. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller kritisiert, der Haushalt gebe keine Antworten auf die Klima-, Fachkräfte- und Gesundheitskrise. Der SSW will dem Haushalt zustimmen. Fraktionschef Lars Harms sagte, man habe einige kleine Erfolge einfahren können wie Stellen für ein friesisches Bildungsinstitut. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt übte scharfe Kritik an der von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) formulierten Idee, für den Klimaschutz Schulden in Milliardenhöhe zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 07:00 Uhr

Agrarminister der Länder beraten in Büsum

In Büsum (Kreis Dithmarschen) beginnt heute die dreitägige Agrarministerkonferenz. Die Agrarministerinnen und -minister der Länder und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wollen besprechen, wie der Umbau der Nutztierhaltung hin zu mehr Nachhaltigkeit klappen soll. In einem offenen Brief an Özdemir hatten Vertreter aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Schleswig-Holstein zuvor mehr finanzielle Unterstützung für die Landwirte und weniger bürokratische Vorschriften gefordert. Bei der Konferenz in Büsum wird es auch darum gehen, wie die Landwirtschaft sich in Zukunft zum Beispiel auch um den Landschafts- und Umweltschutz kümmen kann. Konkrete Beschlüsse sind nicht zu erwarten. Landwirtschafts- und Umweltverbände haben zu Protesten am Rande der Agrarministerkonferenz aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 07:00 Uhr

Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Gewalttat an 13-Jähriger in Heide

Nachdem in Heide (Kreis Dithmarschen) eine 13-jährige von einer Gruppe junger Mädchen gequält worden sein soll,ermittelt die Polizei wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Auch ein Raub steht im Raum, weil dem Mädchen wohl die Jacke und das Smartphone entwendet wurden. Bei den mutmaßlichen Haupttäterinnen handelt es sich um drei junge Mädchen. Laut Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sind zwei von ihnen unter 14 Jahre alt und damit strafunmündig. Das Jugendamt ist bereits eingeschaltet. Dem älteren Mädchen droht ein Jugendgerichtsverfahren. Ob das in einer Jugendstrafe enden wird, müsse ein Gericht klären, so die Innenministerin. Die Polizei hat mittlerweile auf Twitter dazu aufgerufen, ein kursierendes Video der Tat nicht weiter in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 07:00 Uhr

Erneuter Warnstreik am Hamburger Flughafen am Donnerstag

Reisende, die am Donnerstag von Hamburg aus in den Urlaub fliegen wollen, müssen sich erneut auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat bekannt gegeben, dass es erneut einen 24-stündigen Warnstreik geben soll, beginnend mit der Nachtschicht am Mittwochabend. Aufgerufen sind unter anderem Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 07:00 Uhr

Tödliche Schüsse in Lübecker Villa: Urteil erwartet

Im Prozess um tödliche Schüsse in einer Villa in Lübeck soll es heute ein Urteil geben. Kurz vor Silvester 2020 war ein 38-Jähriger mit einem Mittäter in eine Villa eingebrochen. Auf der Flucht soll er von dem Besitzer erschossen worden sein. Der 57-Jährige muss sich deswegen bereits zum zweiten Mal wegen Totschlags vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Das erste Urteil hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 06:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Lissabon

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt können fest mit dem Einzug in das Viertelfinale der European League planen.Bei Titelverteidiger Benfica Lissabon gewann die SG das Achtelfinal-Hinspiel deutlich mit 39:26. Bereits nach kurzer Zeit führte Flensburg, lag zur Pause mit 21:10 vorne. Die besten Torschützen der Flensburger waren Emil Jakobsen mit neun und Simon Hald mit sieben Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 06:00 Uhr

Elektromarkt in Schleswig überfallen

In Schleswig hat ein Unbekannter am Montagabend einen Elektrofachmarkt überfallen. Laut Leitstelle hatte er eine Schusswaffe dabei. Der Täter erbeutete demnach Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Eine Mitarbeiterin des Marktes in der St. Jürgener Straße erlitt einen Schock. Die Suche nach dem Täter läuft. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 06:00 Uhr

Erste Vorschläge für Nationalpark Ostsee bekannt

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat drei Zonen als potenziell geeignet für einen Nationalpark Ostsee vorgeschlagen. Das Meer habe vielfältige Probleme, sagte Goldschmidt, deshalb sei ihm das ein ganz wichtiges Anliegen. Der Ostsee gehe es schlecht. Als mögliches Gebiet für einen Nationalpark Ostsee schweben dem Minister die Flensburger Förde bis zur Schleimündung, die südliche Eckernförder Bucht und die östliche Kieler Bucht bis östlich von Fehmarn vor. Die Gesamtfläche betrüge damit rund 190.000 Hektar. Am Dienstagabend wird in Kiel über die Idee beraten. Die politische Entscheidung über einen möglichen Nationalpark wird erst in zwei Jahren fallen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt bei 9 bis 14 Grad

Es bleibt meist bewölkt, ab dem Mittag gibt es stellenweise Regen. Dazu ist es windig, im Nordwesten teils mit stürmischen Böen. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad auf Sylt und 14 Grad im Raum Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2023 | 07:00 Uhr