Stand: 10.03.2023 08:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hamburg: Tote nach Schüssen - Polizei spricht von Amoktat

Bei einem mutmaßlichen Amoklauf in Hamburg sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Nach NDR-Informationen gab es acht Todesopfer und mindestens acht Verletzte. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Alsterdorf in einem Gotteshaus der Zeugen Jehovas. Die Polizei in Hamburg geht nach aktuellen Erkenntnissen von einem Täter aus, der sich womöglich unter den Toten befindet. Zu dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll es am Mittag eine Pressekonferenz geben. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 07:00 Uhr

LNG-Terminal kehrt zurück nach Brunsbüttel

Das LNG-Umwandlungsschiff "Hoegh Gannet" soll heute in den Elbehafen Brunsbüttel (Kreis Dithmaschen) zurückkehren. RWE, der Betreiber des schwimmenden LNG-Terminals, hatte das Schiff vergangenen Sonnabend abgezogen, nachdem Anwohnerinnen und Anwohner sich über Lärm beschwert hatten. Ein RWE-Sprecher sagte, um den Zeitplan für die Aufnahme des Testbetriebs einhalten zu können, sei nun die Rückkehr des Schiffes notwendig. Die Testphase, in der bereits kleinere Gasmengen in das Netz eingespeist werden, soll laut RWE am 17. März. beginnen. Dann komme es nochmals zu Lärmbelästigung für die Anwohnenden. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 06:30 Uhr

A1 bei Reinfeld am Wochenende voll gesperrt

Die Autobahn A1 zwischen Reinfeld und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn) ist übers Wochenende voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer maroden Autobahnbrücke bei Reinfeld. Die Strecke ist von heute Abend 20 Uhr an bis voraussichtlich Montagmorgen um 5 Uhr dicht. Um die Baustelle vorzubereiten, sind die Auf- und Abfahrt Reinfeld Richtung Lübeck schon seit Montag gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 07:30 Uhr

U-Bahn-Einschränkungen in Norderstedt

Wer in den kommenden Tagen mit der U-Bahn von oder nach Norderstedt (Kreis Segeberg) fahren will, muss mehr Zeit einplanen. Zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll werden bis zum 19. März mehrere Weichen erneuert. Deshalb fahren auf diesem Abschnitt der Linie U1 von heute Abend an Busse. Die Fahrt kann dadurch laut der zuständigen Hamburger Hochbahn je nach Verkehrslage bis zu 20 Minuten länger dauern. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:00 Uhr

Gastronomie leidet unter Kostendruck und Personalmangel

Die Gastronomie in Schleswig-Holstein blickt nach dem Ende der Corona-Pandemie größtenteils hoffnungsvoll in die Zukunft. Anlässlich der heute in Hamburg beginnenden Branchen-Fachmesse "Internorga" sagte der Landesvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands (DeHoGa), Stefan Scholtis, dass viele Betriebe jedoch unter einem hohen Kostendruck leiden. Höhere Ausgaben für Lebensmittel oder Energie können die Unternehmen demnach auch nicht vollständig weitergeben - sie fürchten, dass die Gäste dann wegbleiben. Sorge bereitet der Branche laut Scholtis außerdem noch immer der Personalmangel. Nach seinen Worten fehlen in vielen Betrieben neben Fachkräften auch ungelernte Mitarbeitende. Zuversichtlich sind laut Scholtis vor allem Gastronomie-Betriebe in Urlaubsregionen. Restaurants im Landesinneren kämpften dagegen nicht selten ums Überleben. Die konkreten Folgen der Pandemie für die Branche seien aber noch nicht absehbar, da viele Betriebe die Corona-Hilfen noch nicht aufgebraucht hätten. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 06:30 Uhr

Elektronische Patientenakte: Kritik aus SH

Aus Schleswig-Holstein kommen gemischte Reaktionen zu den Plänen für die elektronische Patientenakte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will, dass für alle gesetzlich Versicherten bis Ende nächsten Jahres automatisch eine solche Akte angelegt wird. Es sei denn, sie widersprechen aktiv. Marit Hansen vom Landeszentrum für Datenschutz bemängelt vor allem, dass die Daten der elektronischen Patientenakte zentral gespeichert werden. Hacker könnten ihrer Meinung nach mit nur einem Angriff auf alle Daten zugreifen. Die Krankenhausgesellschaft spricht sich ebenfalls für guten Datenschutz aus, Geschäftsführer Patrick Reimund sieht aber vor allem im unkomplizierten Datenaustausch zwischen Krankenhäusern, Praxen, Patientinnen und Patienten einen großen Vorteil. Die Kassenärztliche Vereinigung hält die elektronische Patientenakte für eine sinnvolle Anwendung, kritisiert aber, dass viele Fragen dazu noch ungeklärt sind: Zum Beispiel, welche Daten genau in die Akte eingetragen werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 06:00 Uhr

Zu wenig Platz an Schleswig-Holsteins Schulen

Schulen im Süden von Schleswig-Holstein haben zu wenig Platz. Das haben Recherchen von NDR Schleswig-Holstein ergeben. Der Grund: Viele junge Familien aus Hamburg ziehen nach Südholstein, der Platz an den Schulen dort wird knapp. Auch in anderen Landesteilen haben Schulen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, berichtet die Landeselternvertretung der Gymnasien. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 05:30 Uhr

41-Jährige in Aumühle tot aufgefunden

In Aumühle im Kreis Herzogtum Lauenburg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Tod einer 41-jährigen Frau. Nach Angaben der Behörden wurde sie in einer Wohnung in der Großen Straße gefunden, nachdem ihr Ehemann am Mittag den Notruf gewählt hatte. Der 53-Jährige wird verdächtigt, seine Frau getötet zu haben. Nach Angaben der Ermittler deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Der Mann wurde festgenommen und soll am Freitag vor den Haftrichter kommen. Die Leiche der Frau wurde nach Lübeck in die Rechtsmedizin gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 17:00 Uhr

Wetter: Schnee und Schneeregen bei 3 Grad

Heute Vormittag bleibt es meist bedeckt bei Temperaturen von maximal 3 Grad. Von der Elbe breitet sich erneut Schneefall aus, teils ist auch Schneeregen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2023 | 08:00 Uhr