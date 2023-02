Stand: 26.02.2023 11:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Cell Broadcast warnte vor drohendem Hochwasser in Lübeck

Um am Sonnabend vor dem drohenden Hochwasser in Lübeck zu warnen, wurde das neue Warnsystem Cell Broadcast deutschlandweit zum ersten Mal eingesetzt. Die Leitstelle des Katastrophenschutzes Lübeck sendete Sonnabendmorgen eine Warnnachricht an alle Smartphones der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Lübeck aufhielten. Am Nachmittag war Wasser über die Ufer getreten, Einsatzkräfte sperrten Sonnabendmittag mehrere Straßen. Das Warnsystem Cell Broadcast ist eine Ergänzung zu anderen Warnkanäle, zum Beispiel Radiodurchsagen oder Sirenen an Gebäuden. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 11:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Grömitz

In Grömitz im Kreis Ostholstein wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Kandidaten haben sich zur Wahl aufstellen lassen: Henrik Wozniak, 53 Jahre alt, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, tritt gegen den 44-jährigen Sebastian Rieke, Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Grömitz an. Die beiden Männer wurden von ihren Parteien für das Amt vorgeschlagen und betonten, es hätte im Vorfeld einen fairen Wahlkampf gegeben. Drei zentrale Themen waren die Wohn-, Verkehrs- und Tourismussituation. Beim Tourismus sollen die Einheimischen mehr einbezogen werden. Außerdem geht es darum, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Amtsinhaber Mark Burmeister (parteilos) tritt nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl an. Rund 6.000 Bürgerinnen und Bürger sind in Grömitz wahlberechtigt. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 09:00 Uhr

Bahnverkehr bis Dienstag eingeschränkt

Bahnpendler müssen in den nächsten Tagen bei Verbindungen an der Ost- und Westküste mit Einschränkungen rechnen. Besonders betroffen ist die Bahnlinie RE72 auf der Strecke Kiel - Eckernförde. Da am Kieler Hauptbahnhof gebaut wird, fallen Sonntag, Montag und Dienstag tagsüber viele Züge aus, werden allerdings durch Busse ersetzt. Die Bauarbeiten laufen jeweils zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr. Auch auf der Strecke Hamburg - Westerland brauchen Bahnreisende erneut gute Nerven: Sonntag und Montag fallen Verbindungen aus. Auch hier sind Bauarbeiten der Grund. Auf der Strecke Hamburg - Itzehoe starten und enden am Sonntagabend alle Regionalbahnen in Altona. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:00 Uhr

Wetter in SH: leichter Frost und stellenweise Glätte

Sonntagmittag und -nachmittag gibt es neben lockeren Wolken viel Sonnenschein. Es bleibt größtenteils trocken. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei fünf Grad. An den Küsten weht ein frischer Nordost- bis Nordwind. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf bis zu Minus fünf Grad und es muss stellenweise mit Glätte gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.02.2023 08:00 Uhr

