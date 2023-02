Stand: 07.02.2023 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flensburger Firma liefert "Leopard 1"-Panzer in die Ukraine

Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) liefert "Leopard-1-Panzer" an die Ukraine. Das hat das Unternehmen NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Am Freitag hatte die Bundesregierung eine Exportgenehmigung für "Leopard-1"-Panzer von privaten Betrieben beschlossen. Insgesamt sollen die FFG und das Unternehmen Rheinmetall 160 der Panzer an die Ukraine liefern, sagte FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber. Die ersten Panzer aus den deutschen Unternehmen sollen ihm zufolge bis Ende April in der Ukraine ankommen. Die "Leopard-1"-Bestände der FFG sollen zumindest teilweise aus ehemaligen Beständen des dänischen Militärs stammen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 06:00 Uhr

Nach Messerangriff von Brokstedt: Buschmann fordert Konsequenzen

Bundesjustizminister Marco Buschmann fordert Konsequenzen aus dem Messerangriff von Brokstedt. Solche Fälle dürften sich nicht wiederholen, sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er sieht den Fall als Beleg dafür, dass der Informationsfluss zwischen Strafverfolgern und Ausländerbehörden verbessert werden muss. Buschmann sagte: "Gerade jemandem, der sich mit seiner Gefährlichkeit regelrecht brüstet, darf eine Untersuchungshaft nicht zum Vorteil gereichen. Das ist absurd." Der Vorschlag seines Juztizressorts: Ausländerbehörden sollten künftig nicht nur über den Erlass und die Aufhebung eines Haftbefehls informiert werden, sondern auch über die tatsächliche Inhaftierung oder Haftentlassung der betreffenden Person. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 07:00 Uhr

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Flensburg und Kiel

Für heute sind Warnstreiks in Flensburg angekündigt. Betroffen ist der Öffentliche Dienst. Die Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund (dbb) hat die städtischen Angestellten - unter anderem vom Abfallwirtschaftsbetrieb, dem technischen Betriebszentrum und den Friedhöfen - aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Auch das Kraftfahrtbundesamt und die Bundeswehrverwaltung sollen bestreikt werden. Auch bei dem Abfallwirtschaftsbetrieb in Kiel soll gestreikt werden. Die jeweiligen Behörden kündigten an, dass voraussichtlich nicht alle Mülltonnen geleert werden und dass die Recyclinghöfe nur eingeschränkt arbeiten. Der DBB fordert mindestens 500 Euro pro Monat zusätzlich. Die Arbeitgeber haben laut Gewerkschaft noch kein Angebot vorgelegt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 07:00 Uhr

Erixx: Zugverkehr zwischen Kiel und Lübeck normalisiert sich

Nach einem holprigen Start des neuen Bahnbetreibers Erixx Holstein auf der Strecke Kiel - Lübeck sind die Anfangsprobleme nun offenbar überwunden. Der erste Tag mit neuem Ersatzfahrplan ist laut dem Nahverkehrsverbund NAH.SH gut angelaufen. Größere Störungen bei Erixx seien nicht bekannt, erklärte eine Sprecherin. Auch der Bahnbetreiber selbst ist zufrieden mit Tag eins des neuen Fahrplans. Es habe lediglich einige Verspätungen durch eine Weichenstörung bei Büchen und Gleisarbeiten zwischen Pönitz und Eutin gegeben. Nur in den Abend- und Nachtstunden gibt es weiter Einschränkungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 06:00 Uhr

Mann bei Unfall auf A1 ums Leben gekommen

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 ist am Montag nahe der Raststätte Neustädter Bucht bei Sierksdorf (Kreis Ostholstein) ein Mann ums Leben gekommen. Der 58-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei in Richtung Süden auf ein Fahrzeug am Ende eines Staus auf. Der Fahrer des letzten Autos in dem Stau sei leicht verletzt worden. Die A1 bei Neustadt war nach Angaben der Polizei rund vier Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 05:30 Uhr

Wirtschaft blickt etwas optimistischer in die Zukunft

Vorsichtiges Aufatmen in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft: Laut Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammern im Norden hat sich die Geschäftslage bei den Unternehmen in den vergangenen Monaten leicht verbessert. Dennoch blicken viele Firmen mit Sorgen in die Zukunft. Laut IHK könnten Bund und Land den Unternehmen unter die Arme greifen, indem sie den Abbau von Bürokratie vorantreiben. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 07:00 Uhr

Fans vom VfB Lübeck sollen Zug demoliert haben

Laut Polizei sind am Sonntag 400 Fußball-Fans des VfB Lübeck nach Hannover gefahren. Dabei soll ein Abteil so beschädigt und verdreckt worden sein, dass der Zug vorerst nicht mehr benutzt werden konnte. In Hannover angekommen machten sich die VfB-Anhänger auf den Weg ins Stadion. Dabei sollen sie Polizisten bepöbelt und mit Lebensmitteln beworfen haben. In einer Sonderbahn zum Stadion sollen VfB-Fans dann die Waggons beklebt und beschmiert haben. Im Stadion fielen Lübecker Fans durch einzelne Becherwürfe auf, außerdem wurden die Toiletten im Stadion massiv beschädigt. Auch auf dem Rückweg nach Lübeck zeigten sich laut Polizei mehrere VfB-Fans gewaltbereit. Die Polizei will die Täter nun mit Hilfe von Videoaufnahmen ausfindig machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 19:00 Uhr

Wetter: Viel Sonne

Die Schleswig-Holsteiner erwartet heute ein sonniger Tag. Sowohl vormittags als auch nachmittags zeigen sich laut Wettervorhersage keine Wolken am Himmel. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) und Reinbek (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 07:00 Uhr

