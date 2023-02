Stand: 03.02.2023 07:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vorwürfe nach Ölunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Dezember

Nach dem Ölunfall auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Dezember 2022 werden nun Vorwürfe laut, das Ausmaß der Havarie hätte vermieden werden können. Personen, die am Kanal gearbeitet haben, berichteten NDR Schleswig-Holstein, dass sie schon fünf Tage vor dem eigentlichen Zwischenfall Öl auf dem Wasser und einen beißenden Geruch wahrgenommen hätten. Sie kritisieren, dass trotz ihrer Meldungen an Behörden und Vorgesetzte nicht sofort intensiv nach der Quelle für den Ölaustritt gesucht worden sei - ein Leck an einer Pipeline. Dann hätte das Entladen eines Öltankers gestoppt und das Auslaufen von 300.000 Litern Rohöl verhindert werden können, so der Vorwurf. Zu fragen, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre, hält Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) zwar für legitim, sagte aber, er vertraue aber auf die Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort. Trotzdem müsse jetzt geprüft werden, wie künftig so ein Unfall vermieden werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 08:00 Uhr

Generalinspekteur in Kiel: Wehretat muss erhöht werden

Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn sagte am Donnerstag in Kiel, er gehe davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch zwei Jahre weitergehen wird - wenn es keine Verhandlungslösung gibt. Im März oder April rechnet er mit neuen Offensiven Russlands und der Ukraine. Dann sollen auch die von Deutschland und weiteren westlichen Verbündeten versprochenen Leopardpanzer an die Ukraine geliefert werden und die Ausbildung ukrainischer Soldaten daran abgeschlossen sein, erklärte Zorn bei einer Veranstaltung der Hermann Ehlers Akademie in Kiel. Die Bundeswehrsoldaten hätten die klare Erwartung, dass sie für das abgegebene Material schnell Ersatz bekämen, so Zorn. Damit die Bundeswehr für die Zukunft gerüstet sei, fordert Zorn von der Politik, die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Wenn der Wehretat nicht ansteige, könne die Bundeswehr 2026 nur noch den laufenden Betrieb finanzieren, aber nichts mehr investieren, warnte Zorn. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 08:00 Uhr

Baby totgeschüttelt: Urteil erwartet

Im Prozess um den Tod eines Babys auf Sylt wird heute ein Urteil erwartet. Einem 52-Jährigen wird laut Anklage vorgeworfen, seinen vier Monate alten Sohn im September 2016 in Westerland so stark geschüttelt zu haben, dass er später starb. Die Staatsanwaltschaft hat eine Haftstrafe von neun Jahren wegen Totschlags gefordert. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 07:30 Uhr

Messerattacke bei Brokstedt: Informationen laut Hamburgs Justizsenatorin weitergeleitet

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Zug zwischen Kiel und Hamburg hat Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) am Donnerstag gesagt, die entscheidenden Informationen seien rechtzeitig an die Kieler Behörden weitergeleitet worden. Nach Senatsangaben hat die Justizvollzugsanstalt Billwerder die Kieler Ausländerbehörde darüber im Mai 2022 schriftlich informiert, dass der mutmaßliche Täter in Hamburg ein Jahr lang in U-Haft saß. Zudem habe bereits einen Tag nach Antritt der Untersuchungshaft im Januar 2022 ein Polizeibeamter die Kieler Ausländerbehörde per E-Mail informiert und um Rücksprache gebeten. Zuvor hatten Abgeordnete aus Schleswig-Holstein die Hamburger Justizbehörden kritisiert und bemängelt, dass notwendige Informationen zwischen Justizbehörden und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht geflossen seien. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 07:00 Uhr

Verurteilung wegen versuchter räuberischer Erpressung

Das Landgericht Lübeck hat am Donnerstag vier Männer wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie bekamen Strafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie viereinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte den insgesamt sechs Angeklagten vorgeworfen, einen Mann während eines Streits um Drogengeschäfte in ein Auto gezwungen und mit einem Messer bedroht zu haben. Sie seien dann zu einer Bankfiliale in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn gefahren, wo er 10.000 Euro von seinem Konto abheben sollte. Eine Bankmitarbeiterin wurde misstrauisch und rief die Polizei. Die beiden mitangeklagten Männer wurden wegen Beihilfe verurteilt, in einem Fall auf Bewährung. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 07:00 Uhr

Osterrade: Feuer in Scheune

In Osterrade im Kreis Dithmarschen ist in der Nacht zum Freitag eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Leistelle waren rund 60 Helferinnen und Helfer bis zum frühen Morgen im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf ein Wohnhaus neben der Scheune überspringt. Verletzte gab es laut Leitstelle nicht. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 07:00 Uhr

Protestaktion in Flensburg sorgt für Verkehrsbehinderungen

In Flensburg hat eine Protestaktion am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Nachmittag hatten sich drei Menschen im Bereich der Schiffbrücke auf der Straße festgeklebt - sie gehören offenbar der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" an. Speziell ausgebildete Polizisten aus Eutin lösten die Protestierenden am Abend von der Straße. Durch den Einsatz staute sich in der gesamten Innenstadt der Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen, zum Teil auf mehreren Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 06:00 Uhr

Ab Montag: Nahezu Normalität auf Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren. Zu Zugausfällen soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Wetter: Bewölkt und stürmisch

Heute Morgen und im weiteren Tagesverlauf bleibt es bewölkt, vereinzelt sind Regen oder Schauer möglich. Dabei ist es stürmisch mit Böen. Am Nachmittag lockert es auf und bleibt trocken. Die Temperaturen bleiben mit 9 Grad mild. | NDR Schleswig-Holstein 03.02.2023 06:00 Uhr

