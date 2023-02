Stand: 02.02.2023 06:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Bundesweit keine Maske mehr in Bussen und Bahnen

Erstmals seit fast drei Jahren dürfen Reisende im Fernverkehr der Bahn- und Busgesellschaften von heute an bundesweit auf eine Schutzmaske verzichten. Auch für Fahrten im Nahverkehr etwa in Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen laufen die letzten Corona-Maskenvorschriften aus. In Schleswig-Holstein war das schon länger der Fall. Auch läuft die Corona-Arbeitsschutzverordnung aus. Das bedeutet, dass Betriebe künftig keine Hygienekonzepte mehr aufstellen müssen. Dennoch kündigten einige Unternehmen in Schleswig-Holstein an, freiwillig an bestimmten Schutzmaßnahmen festzuhalten. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 06:00 Uhr

Virologe Fickenscher: Neue Corona-Impfung nicht für alle notwendig

Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher hält es nicht für notwendig, dass sich zu diesem Zeitpunkt jeder Bürger eine Corona-Auffrischungsimpfung holt. Wer bis jetzt alle empfohlenen Impfdosen bekommen hat, brauche erstmal keinen neuen Pieks – auch wenn die letzte Impfung schon länger her ist, so Fickenscher. Das liege daran, dass der mRNA-Impfstoff einen längeren Schutz biete als herkömmliche Impfstoffe. Anders ist das laut dem Experten bei Personen mit stark geschwächtem Immunsystem – zum Beispiel bei Tumorpatienten: In diesen Fällen sei ein Gespräch über eine erneute Impfung mit einem Arzt wichtig. Fickenscher sagte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, dass es vielleicht künftig eine Art Kombi-Impfung geben wird, mit der man sich gegen aktuelle Grippe- und Coronaviren impfen lassen könne. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 06:00 Uhr

Nach Messerattacke in Zug bei Brokstedt: Kritik an Zusammenarbeit der Behörden

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Zug zwischen Kiel und Hamburg werden zunehmend Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Behörden deutlich - gerade auch über Ländergrenzen hinweg. Das war gestern Thema in einer Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses im Landtag. Bestimmte Informationen aus Hamburg zum mutmaßlichen Täter seien nicht in Schleswig-Holstein angekommen, sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne). Behörden beider Länder müssten sich fragen, ob sie nicht an einigen Stellen hätten nachhaken müssen. Laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sind noch immer drei der Opfer im Krankenhaus, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge in der Justizvollzugsanstalt Neumünster und schweigt zur Tat. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 07:00 Uhr

Ab Montag: Nahezu Normalität auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck

Auf der Bahnstrecke von Kiel nach Lübeck soll es bald deutlich weniger Zugausfälle geben. Nach Angaben des Betreibers erixx Holstein sollen die Züge ab Montag (6.2.) wieder weitgehend nach Regelfahrplan verkehren. Zu Zugausfällen soll es künftig nur noch werktags in den Abend- und Nachtstunden kommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Für ausfallende Verbindungen werden laut erixx weiterhin Ersatzbusse eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 06:00 Uhr

Lkw-Unfall in Tornesch - Öl ausgelaufen

Großer Einsatz gestern für Feuerwehrleute in Tornesch im Kreis Pinneberg: Dort war gestern Nachmittag ein Lastwagen mit einer Brücke zusammengestoßen. Laut Feuerwehr trat dabei auch Öl aus. Es floss in einen Graben, der in die Pinnau mündet. Etwa 50 Feuerwehrleute rückten an, um zu verhindern, dass sich das Öl ausbreitet. Sie errichteten dafür im Graben und an der Mündung zum Fluss mehrere Ölsperren. Nach vier Stunden war der Einsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2023 06:00 Uhr

Bauarbeiten: Sperrungen der B5 bei Husum

Die Bundesstraße 5 ist von heute an eine Woche südlich von Husum (Kreis Nordfriesland) gesperrt. Für den dreispurigen Ausbau der B5 entsteht dort eine Brücke. Heute sollen laut Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr mit Hilfe eines Krans fünf Stahlträger eingehoben, ausgerichtet und stabilisiert werden. Am kommenden Montag startet dann der Einbau von 40 Fertigteilplatten aus Stahlbeton. Autos werden über Ostenfeld und Friedrichstadt umgeleitet, Lkw großräumig über Hollingstedt. Die Arbeiten dauern noch mehrere Monate. Weitere Vollsperrungen sind möglich.

Wetter: Erst Sonne, später viele Wolken

Der Vormittag startet zumeist sonnig in Schleswig-Holstein. Später kommen immer mehr Wolken dazu. Am Abend wird Regen erwartet. Der Wind weht anfangs noch kräftig, lässt im Laufe des Tages aber nach. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad in Panker (Kreis Plön) und Itzehoe (Kreis Steinburg).

