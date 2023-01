Stand: 25.01.2023 12:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tresor mit Narkosemitteln aus Tierarztpraxis gestohlen

Diebe haben in der Nacht zum 20. Januar in Seester im Kreis Pinneberg einen Tresor aus einer Tierarztpraxis gestohlen. In dem Tresor wurden neben einem vierstelligen Geldbetrag auch Narkosemittel für Tiere aufbewahrt. Die Polizei warnt, dass die gestohlenen Medikamente bei unsachgemäßer Verwendung für Menschen schädlich sein können. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 12:30 Uhr

Grundsatzdebatte im Landtag über den Haushalt 2023

Die schwarz-grüne Landesregierung plant im laufenden Jahr Ausgaben von rund 16 Milliarden Euro. Etwa 15,2 Milliarden sollen durch Einnahmen gedeckt werden. Die verbleibende Finanzlücke soll nach den Plänen der Regierung durch Neuverschuldung und Rücklagen geschlossen werden. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sprach von "klotzen statt kleckern", nur so gelänge die ökologische Transformation: "Klimakrise, Pandemie, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Drei Krisen, die den Haushaltsentwurf 2023 prägen. Mit Unsicherheit auf der Einnahmeseite, mit Kostensteigerungen auf der Ausgabeseite." Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) rechnete mit der Landesregierung ab und warf ihr Simulation von Politik, mangelnde Konkretheit und Intransparenz vor: "Die Frage ist, ob das, was sie tun, zu den Zielen, die sie für das Land formuliert haben, passt." Im März soll der Haushalt verabschiedet werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 12:00 Uhr

Störung bei Microsoft betrifft auch Schleswig-Holstein

Eine weltweite Störung bei Microsoft hat am Morgen zu einem Ausfall zahlreicher Dienste des Software-Konzerns geführt. Auch Nutzer aus Schleswig-Holstein berichteten auf verschiedenen Portalen, dass unter anderem die Bürokommunikations-Plattform Teams und der E-Mail-Service Outlook nicht funktionierten. Microsoft bestätigte eine weltweite Störung in der Netzwerk-Infrastruktur. An einer Lösung werde gearbeitet, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 11:00 Uhr

Regio-Klinik-Geschäftsführung übergibt Wunschzettel an Landesregierung

Mitglieder der Geschäftsführung der Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn haben am Mittwochvormittag einen Wunschzettel an die Landesregierung übergeben. Mit diesem machen sie sich für den geplanten Klinikneubau stark. Im Dezember hatte der Sozialausschuss die Finanzierung in Frage gestellt. Das Projekt sei unstrittig, so CDU-Fraktionschef Koch, aber das Geld müsse noch organisiert werden. Bis 2030 möchten die Regio-Kliniken ein neues Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg bauen und brauchen dafür nach eigenen Angaben mindestens 500 Millionen Euro Fördermittel. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Prozessbeginn am Landgericht Lübeck

Im vergangenen Sommer soll ein Lübecker seine Freundin in der eigenen Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet haben. Am Landgericht Lübeck hat heute das Verfahren in diesem Fall begonnen. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann psychisch krank und dementsprechend nicht schuldfähig. Möglich ist deshalb, dass der 41-Jährige dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Bürgerbegehren zur Heider Eiche nicht zulässig

Ein Bürgerbegehren zur Rettung einer 200 Jahre alten Eiche am ehemaligen ZOB in Heide ist nach vorläufiger Prüfung nicht zulässig. Das hat die zuständige Kommunalaufsicht im Innenministerium am Dienstag mitgeteilt. Laut einem Ministeriums-Sprecher ist die Fragestellung des Bürgerbegehrens nicht eindeutig formuliert. Außerdem hätten die Initiatoren das Bürgerbegehren erst kurz vor Ablauf der Auslegungsfrist des Bebauungsplans eingereicht und damit gegen eine weitere Vorschrift verstoßen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen die alte Eiche erhalten. Die Stadt Heide will den Baum fällen, damit ein Investor auf dem Grundstück am ehemaligen ZOB ein Hotel bauen kann. Laut Innenministerium haben die Stadt Heide und die Initiatoren des Bürgerbegehrens bis zum 13. Februar Zeit für eine Stellungnahme. Dann erfolgt eine endgültige Entscheidung der Kommunalaufsicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30

Handball: Dahmke und Golla vor WM-Viertelfinale

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) und Rune Dahmke (THW Kiel) trifft heute im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf den amtierenden Olympiasieger Frankreich. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason ist im ersten K.O.-Rundenspiel Außenseiter, macht sich aber trotzdem Hoffnung auf den Einzug ins Halbfinale. Anwurf im polnischen Danzig ist um 20:30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 07:00 Uhr

Diakonie: Mehr Maßnahmen gegen Kinderarmut erforderlich

Die Diakonie Schleswig-Holstein hat auf einem Aktionstag in Heide mehrere Maßnahmen gegen die Kinderarmut im Norden gefordert. Ein schlecht ausgebauter öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) und Defizite im Bildungssystem verstärken Kinderarmut auf dem Land. Bislang führen in vielen Regionen nur selten Busse vom Dorf in die Stadt. Kinder seien daher von der sozialen Teilhabe abgeschnitten, so eine Diakonie-Sprecherin. Außerdem benötigten Familien auf dem Land zusätzliche Kita-Plätze und mehr Ganztagsangebote in den Schulen, damit die Eltern voll arbeiten könnten. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der A24

Bei Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am späten Dienstagabend einen schweren Autounfall gegeben. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw auf. Der 48-Jährige Fahrer wurde durch den Aufprall aus seinem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die Unfallursache steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:00 Uhr

Ocean Race: Beucke geht an Bord

Auf den Kapverden startet heute die zweite Etappe des Ocean Race und damit geht auch für Susann Beucke aus Strande die Weltumseglung auf dem Teilstück nach Kapstadt (Südafrika) los. Nach eigener Aussage geht für Beucke ein Lebenstraum in Erfüllung. Bei der diesjährigen Auflage muss auf den Booten erstmals immer eine Frau mitsegeln. Beucke erklärte im NDR Interview, dass ihr Team rotiert und auf der ersten Etappe die Britin Abby Ehler mit an den Start ging. Die Regatta endet Anfang Juli im italienische Genua. Die 60.000 Kilometer lange Strecke führt im Juni auch an Kiel vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:00 Uhr

Parteien bekommen nicht mehr Geld: Gelassene Reaktionen in SH

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die 2018 aufgestockten Parteimittel unzulässig sind. Damals hieß es, digitale Herausforderungen wie "Hacker" und "Fake News" kosten mehr Geld. Grüne, FDP und Linke hatten dagegen geklagt. In Schleswig-Holstein waren dieLandesverbände auf das Urteil vorbereitet. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein hieß es, dass SPD, CDU, Grüne und FDP das zusätzliche Geld noch gar nicht ausgegeben hatten, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Der SSW muss dagegen nach eigenen Angaben einen mittleren fünfstelligen Betrag zurückzahlen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 19:00 Uhr

