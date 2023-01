Stand: 25.01.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bürgerbegehren zur Heider Eiche nicht zulässig

Ein Bürgerbegehren zur Rettung einer 200 Jahre alten Eiche am ehemaligen ZOB in Heide ist nach vorläufiger Prüfung nicht zulässig. Das hat die zuständige Kommunalaufsicht im Innenministerium am Dienstag mitgeteilt. Laut einem Ministeriums-Sprecher ist die Fragestellung des Bürgerbegehrens nicht eindeutig formuliert. Außerdem hätten die Initiatoren das Bürgerbegehren erst kurz vor Ablauf der Auslegungsfrist des Bebauungsplans eingereicht und damit gegen eine weitere Vorschrift verstoßen. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen die alte Eiche erhalten. Die Stadt Heide will den Baum fällen, damit ein Investor auf dem Grundstück am ehemaligen ZOB ein Hotel bauen kann. Laut Innenministerium haben die Stadt Heide und die Initiatoren des Bürgerbegehrens bis zum 13. Februar Zeit für eine Stellungnahme. Dann erfolgt eine endgültige Entscheidung der Kommunalaufsicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30

Mehrstündige Sperrung der A23 am Dienstag

Für die Lieferung von Windkraftteilen musste am Dienstagnachmittag die A23-Anschlussstelle "Itzehoe-Mitte" für mehrere Stunden in Richtung Hamburg gesperrt werden. Dort sind knapp 70 Meter lange Flügel für sieben Windkraftanlagen des Windparks Nordermeldorf durchgeschleust worden. Die Türme der Anlagen wurden kürzlich errichtet. In den nächsten Tagen sollen die Rotorenköpfe und die Flügel angebaut werden. Der Start der ersten sieben Windkraftanlagen des Parks ist nach Angaben des Bürgermeisters für den Sommer geplant. Allerdings hatten sich die Bauarbeiten jüngst wegen Lieferengpässen etwas verzögert. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30

Bürgersprechstunde zu Northvolt in Heide

In Heide findet am Mittwoch die monatliche Projektsprechstunde zur geplanten Northvolt-Batteriefabrik statt. Vertreterinnen und Vertreter der Firma Northvolt sowie der öffentlichen Verwaltung stehen für Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Beginn ist um 18.30 Uhr in den Räumen der Entwicklungsagentur Region Heide. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2023 | 08:30 Uhr