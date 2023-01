Stand: 25.01.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bredstedts neues Mobilitätskonzept

Die Kleinstadt Bredstedt und ihre Umlandgemeinden Breklum, Struckum und Vollstedt in Nordfriesland arbeiten eng zusammen und wollen das noch ausbauen. Im vergangenen Jahr gehörten sie zu den fünf Gewinnern des vom Bund ausgeschriebenen Zukunftswettbewerbs für nachhaltige Mobilität. Gefragt sind dabei Lösungen für Pendler, Alternativen zur Nutzung des eigenen Autos oder Ideen zur Wiederbelebung der Marktplätze. Auch E-Mobilität wird vorangetrieben. Jetzt beginnt die nächste Phase. Bredstedts Bürgermeister Christian Schmidt (CDU) sagte: "In der ersten Phase ging es dabei darum, dass wir als Kooperationsraum verschiedene Ideen und Visionen zum Zukunftswettbewerb und die Mobilität im Jahre 2035 vordefinieren konnten. Jetzt sind wir in der Phase zwei." Seit dem 1. Januar könne man die Projekte nun umsetzen. Dafür steht ein Volumen von 800.000 bis 900.000 Euro zur Verfügung, etwa zehn Prozent an Eigenanteil werden von den Gemeinden gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

"International Classroom" der Europauniversität Flensburg in Schottland

16 Master-Studierende der Universität Flensburg aus dem Energie- und Umweltmanagement für Entwicklungsländer unterstützen derzeit in Schottland lokale Partner bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen. Sie sollen unter anderem die Wirtschaftlichkeit eines Solarparks von 20 Megawatt Leistung in der Nähe von Dunbar analysieren. Nach ihrem Master-Abschluss sollen die Studierenden aus aller Welt in ihren Heimatländern die Energiewende vorantreiben. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Neues Naturschutzgebiet in Flensburg

Die "Hornholzer Höhen" im südlichen Flensburg sollen zum Naturschutzgebiet werden. Teile des 96 Hektar großen Gebiets liegen auch in den Gemeinden Handewitt und Oeversee in Kreis Schleswig-Flensburg. Die Pläne werden am Mittwoch um 16 Uhr in einer Info-Veranstaltung im Technischen Rathaus in Flensburg vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

