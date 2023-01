Stand: 25.01.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Prozessbeginn am Landgericht Lübeck

Im vergangenen Sommer soll ein Lübecker seine Freundin in der eigenen Wohnung mit mehreren Messerstichen getötet haben. Am Landgericht Lübeck hat heute das Verfahren in diesem Fall begonnen. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann psychisch krank und dementsprechend nicht schuldfähig. Möglich ist deshalb, dass der 41-Jährige dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

A24: Schwerer Unfall am Dienstagabend

Schwerer Verkehrsunfall auf der A24 bei Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg: Laut Polizei ist am späten Dienstagabend ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren. Der 48-Jährige Fahrer wurde durch den Aufprall aus seinem Wagen geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Warum er auf den Lkw auffuhr, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Insekten im Essen sind in Zukunft zulässig

Zu Pulver verarbeitete Hausgrillen und Buffalowürmer dürfen künftig in Essen enthalten sein. Rechtlich war dies bisher nicht möglich, nun stuft die EU den Verzehr als unbedenklich ein und sieht Chancen für die Ernährung. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ostholstein-Lübeck, Heinrich Mougin, sagt dazu: "Es geht nicht nur darum, dass wir uns auch in der westlichen Welt vielleicht diesen Trend leisten können, sondern es geht darum: Wo bekommen wir Proteine für die Zukunft her, damit wir alle Erdenbürger entsprechend ernähren können?" Der Bauernverband steht dieser Kernfrage offen gegenüber und sieht die mögliche Entstehung neuer Möglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

