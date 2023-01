Stand: 25.01.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Termin für Schadenersatzprozess nach Haspa-Überfall

Nach einem Einbruch in eine Norderstedter Haspa-Filiale steht am 20. März ein erster Gerichtstermin in Hamburg an. Im geplanten Prozess fordern Kunden Schadensersatz von der Bank. Bei dem Einbruch in die Filiale bohrten Täter mit einem Kernbohrer ein Loch in den Tresorraum der Filiale in der Norderstedter Rathausallee. Anschließend leerten sie 650 Schließfächer. In einer Verfügung hält das Landgericht jetzt die damaligen Sicherungsmaßnahmen des Tresorraums für unzureichend. Nach Angaben eines Anwalts ist den Kunden ein Gesamtschaden von 40 Millionen Euro entstanden. Die Haspa spricht von elf Millionen Euro. Zuletzt hatte die Polizei Wohnungen von Männern in Berlin durchsucht. Es wurde auch eine Belohnung von 55.000 Euro ausgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Regio-Klinik-Geschäftsführung übergibt Wunschzettel an Landesregierung

Mitglieder der Geschäftsführung der Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn haben am Mittwochvormittag einen Wunschzettel an die Landesregierung übergeben. Mit diesem machen sie sich für den geplanten Klinikneubau stark. Im Dezember hatte der Sozialausschuss die Finanzierung in Frage gestellt. Das Projekt sei unstrittig, so CDU-Fraktionschef Koch, aber das Geld müsse noch organisiert werden. Bis 2030 möchten die Regio-Kliniken ein neues Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg bauen und brauchen dafür nach eigenen Angaben mindestens 500 Millionen Euro Fördermittel. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Senioren-Wohnprojekt in Nahe

Im Kreis Segeberg ist es am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr zu einem Einsatz in einer Senioren-Wohnanlage gekommen. Nach Angaben eines Sprechers der Rettungsleitstelle in Elmshorn brannte in einem Treppenhaus ein kleiner Schrank und sorgte für viel Qualm. Etwa 30 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Einige von ihnen seien pflegebedürftig, so der Sprecher. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 25.01.2023 08:30 Uhr

