Stand: 24.01.2023 06:28 Uhr

Geothermie als kostengünstige Alternative möglich?

Angesichts steigender Öl- und Gaspreise suchen Fachleute nach kostengünstigen Alternativen: Ein Lösungsansatz ist die sogenannte Geothermie, bei der mit spezieller Technik Erdwärme in mehreren Tausend Metern Tiefe als Energiequelle angezapft wird. Darüber haben mehrere Experten am Montag bei einem Treffen des Bundesverbandes Geothermie in Neumünster diskutiert. Besonders interessant ist das Verfahren für die Energieversorger im Norden: Schleswig-Holstein zum Beispiel sei geologisch gesehen gut geeignet, so ein Geo-Physiker vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auch in der Region Kiel könne Geothermie genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 19:30 Uhr

Viele Beschwerden wegen Energiepreisen

Verbraucherzentralen müssen sich häufiger um Beschwerden über Energie-Anbieter kümmern. Oft gehe es um die Frage, ob die Preisanstiege gerechtfertigt oder überhaupt rechtmäßig seien, berichtet die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Sie rät in solchen Fällen zunächst zu einer Beratung. In Extremfällen werde zwar geklagt, das könne aber manchmal Jahre dauern, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 06:30 Uhr

Öffentlicher Dienst: Schleswig-Holsteiner bei Demo in Potsdam

Mehr Geld für etwa 2,5 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen: Das fordern die Gewerkschaft ver.di und der Deutsche Beamtenbund und kündigen vor Beginn der Tarifverhandlungen heute in Potsdam an, dass es auch flächendeckende Warnstreiks geben könnte. Sie wollen ein Plus von 10,5 Prozent für Angestellte im Öffentlichen Dienst - also zum Beispiel Busfahrerinnen, Erzieher, Altenpfleger und Sanitäterinnen. Die Arbeitgeber nennen die Forderung überzogen. An einer Demo in Potsdam heute nehmen auch etwa 40 Sanitäterinnen und Sanitäter aus Schleswig-Holstein teil. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 06:00 Uhr

Heide: Konferenz zu Kinderarmut

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut - das zeigen Zahlen des deutschen Kinderhilfswerks. Auch in Schleswig-Holstein sind tausende Kinder und Jugendliche betroffen. In Heide beschäftigt sich heute eine Konferenz insbesondere mit dem Thema Kinderarmut im ländlichen Raum. Dithmarschen ist einer Studie zufolge landesweit der Flächenkreis mit der höchsten Kinderarmut (17 Prozent). Beim Aktionstag sollen Lösungsansätze besprochen werden - wie etwa bessere Ganztagsangebote. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Auflockerungen mit etwas Sonnenschein möglich

Heute gibt es viele Wolken oder hochnebelartige Wolkenfelder. Im Tagesverlauf sind Auflockerungen mit etwas Sonnenschein möglich, der gebietsweise und vor allem nach Norden hin auch länger bleibt. Es bleibt meist trocken bei maximal 2 Grad in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 5 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 06:00 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2023 | 06:30 Uhr