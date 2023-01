Stand: 24.01.2023 08:57 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Überfall auf Pizzaservice in Lübeck

Ein bewaffneter Mann hat einen Pizzaservice in Lübeck überfallen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann habe am späten Freitagabend einen 21 Jahre alten Angestellten mit einer Waffe bedroht und von ihm Bargeld aus der Kasse gefordert. Mit einer Beute im dreistelligen Bereich sei der Räuber dann laut schreiend davongelaufen. Der Angestellte blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Flüchtlingshilfe Lübeck bald mit neuem Standort

Die Lübecker Flüchtlingshilfe zieht um. Hintergrund ist die Umgestaltung der Nördlichen Wallhalbinsel. Bisher ist die Flüchtlingshilfe dort im Schuppen F ansässig. Jetzt soll sie in die Lübecker Einsiedelstraße umziehen. Der Leiter der Lübecker Flüchtlingshilfe Stefan Schenk geht davon aus, dass die Kleiderkammer ab Mitte März wieder am Start ist: "Wir haben weniger Platz in der Fläche, mehr Platz in der Höhe. Wir müssen eine neue Logistik einführen und wir brauchen viele Mitarbeiter und auch finanzielle Hilfe, um das zu wuppen." | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck kommt nach Hause

Der VfB Lübeck hat sein Trainingslager im Süden Spaniens beendet. Heute reist der Regionalligist wieder nach Lübeck. Besonderer Fokus wurde in den vergangenen neun Tagen in Andalusien auf das Thema Athletik gelegt. Die nächste Partie der Grün-Weißen steht am kommenden Sonnabend an: Von 14 Uhr an geht es auf der Lohmühle gegen Preußen Münster. Der VfB Lübeck steht mit sechs Punkten Vorsprung aktuell auf Platz 1 der Tabelle. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

