Stand: 23.01.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kapitän auf Kutter zusammengebrochen - Seenotretter im Einsatz

Zwei Seenotrettungskreuzer, ein Hubschrauber sowie ein Fischkutter sind einem bewusstlosen Kapitän in der Nordsee zur Hilfe geeilt: Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), hatte der Auszubildende des Fischers am Freitagabend die Rettungskräfte und einen Kutter in der Nähe alarmiert, weil sein Chef an Bord zusammengebrochen war. Der Mann wurde von dem Auszubildenden sowie der Crew des anderen Kutters stabilisiert und den kurz darauf eintreffenden Rettungskräften in Büsum (Kreis Dithmarschen) übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Schwimmendes LNG-Terminal über Nacht aus dem Hafen raus

Das schwimmende LNG-Terminal - der Flüssigerdgas-Tanker "Höegh Gannet" hat den Hafen von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) in der Nacht zu Montag verlassen: Der Platz wird nach Angaben einer Sprecherin für einen Roh-Öl-Tanker benötigt, der die Raffinerie in Heide beliefert. Das LNG-Schiff ankert zwischenzeitlich in der Deutschen Bucht und wird Ende des Monats in den Elbehafen zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Husumer Winterküche startet

Eine gute Portion Grünkohl und Kassler für wenig Geld: Die Husumer Winterküche (Kreis Nordfriesland) will von Montag an Menschen, egal ob arm oder reich, am Mittagstisch zusammenbringen. Wer kann, gibt ein paar Euro. Wer wirklich bedürfig ist, muss es nicht. Ehrenamtliche bereiten täglich zwei wechselnde Gerichte in der Küche der Diakonie vor und bewirten dann im Gemeindehaus an der St. Marien-Kirche. Initiatorin Elke Beck aus Bredstedt erwartet täglich mehr als 100 Gäste - bis zum 1. Februar immer von 12 bis 14 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Vermehrt Diebstähle von Koppeln

Unbekannte haben in den letzten Monaten in Tönning (Kreis Nordfriesland) mehrfach Eisentore, Eisenhecken sowie Weidezaungeräte von Viehkoppeln entwendet. Nach Angaben der Polizei gab es zuletzt am Wochenende weitere Fälle. Dabei wurden fünf Eisenhecken entwendet, die dafür sorgen, dass die dort laufenden Schafe nicht auf die Fahrbahn laufen können. Die Polizei Tönning sucht jetzt Zeugen sowie weitere Geschädigte. Betroffene werden gebeten, sich zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2023 | 08:30 Uhr