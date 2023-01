Stand: 24.01.2023 08:38 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

49-Euro-Ticket: Vorsicht vor Abodiensten

Das geplante Deutschlandticket zum Monatspreis von 49 Euro wird rechtzeitig zum bundesweiten Verkaufsstart auch in Flensburg angeboten. Das hat Aktiv-Bus-Geschäftsführer Paul Hemkentokrax zugesichert. Er riet davon ab, sich dafür jetzt schon bei möglicherweise unseriösen Abodiensten im Internet zu registrieren. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 16:30 Uhr

Kappeln: Schüler vor Rückreise aus Tansania

Noch bis Mittwoch sind sechs Schülerinnen und ein Schüler der Kappelner Klaus-Harms-Schule in Tansania. Die Gymnasiasten haben in Ostafrika zwei Wochen lang das Projekt "Zukunft bauen" des Kappelner Ehepaars Sabine und Matthias Mau unterstützt. Diese haben unter anderem eine Berufsschule mit aufgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 16:30 Uhr

Baurbeiten für Fußgänger und Radfahrer

Das Technische Betriebszentrum in Flensburg hat mit dem Ausbau der Geh- und Radwege in der Westerallee begonnen. Die Arbeiten laufen voraussichtlich bis Ende August. Dabei werden auch 24 Bäume gefällt, für die als Ersatz 42 Bäume an anderer Stelle gepflanzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 16:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region

