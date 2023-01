Stand: 24.01.2023 09:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Öffentlicher Dienst: Schleswig-Holsteiner bei Demo in Potsdam

42 Sanitäter und Sanitäterinnen haben sich von Barsbüttel (Kreis Stormarn) aus auf den Weg nach Potsdam gemacht. Das Ziel: eine Demo zum Start der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Rettungskräfte aus Schleswig-Holstein wollen dort für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Norbert Wunder, Leiter der Rettungswache Elmshorn macht die Forderungen deutlich: "10,5 Prozent und mindestens 500 Euro brauchen die Kolleginnen und Kollegen in der Lohntüte mehr." Außerdem müsse die Arbeitszeit gesenkt werden. Auch ver.di fordert als Arbeitnehmervertretung mehr Gehalt und eine Absenkung der Arbeitszeit. Mit der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände sind drei Verhandlungsrunden bis Ende März angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 08:30 Uhr

Bus rutscht in den Graben

Auf der Schmalfelder Straße kurz vor dem Ortseingang von Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist am Montagnachmittag ein Linienbus in den Straßengraben gerutscht. Verletzt wurde niemand. Allerdings musste für die Bergungsarbeiten mit zwei Fahrzeugen und Seilwinden die Straße bis in den Abend gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 08:30 Uhr

Ideen für Radwege gesucht

In Tornesch (Kreis Pinneberg) soll am Nachmittag zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern ein neues Radverkehrskonzept diskutiert werden. Die Stadt hat einen entsprechenden Entwurf zusammen mit Rad.SH, dem ADFC und der Radverkehrsbeauftragten des Kreises Pinneberg erstellt. 13 kritische Verkehrsknotenpunkte sollen besonders unter die Lupe genommen werden. Die Stadt erhofft sich dafür auch Lösungen aus der Bevölkerung. Am 20. Februar soll im Umweltausschuss von Tornesch final über das Konzept abgestimmt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 08:30 Uhr

