Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Möglichkeiten für Geothermie in SH

Angesichts steigender Öl- und Gaspreise suchen Fachleute nach kostengünstigen Alternativen: Ein Lösungsansatz ist die sogenannte Geothermie, bei der mit spezieller Technik Erdwärme in mehreren Tausend Metern Tiefe als Energiequelle angezapft wird. Darüber haben mehrere Experten am Montag bei einem Treffen des Bundesverbandes Geothermie in Neumünster diskutiert. Besonders interessant ist das Verfahren für die Energieversorger im Norden: Schleswig-Holstein zum Beispiel sei geologisch gesehen gut geeignet, so ein Geo-Physiker vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auch in der Region Kiel könne Geothermie genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 08:30 Uhr

Schüler versprühen Reizgas an Schule in Neumünster

Zwei Schüler haben in der Wilhelm-Tanck-Schule in Neumünster am Montag Reizgas versprüht. Einige anderer Schüler erlitten dadurch Atemwegsreizungen. Ins Krankenhaus musste aber niemand. Die beiden 14-jährigen Tatverdächtigen konnten laut Polizei schnell ermittelt werden. Sie sollen ein Tierabwehrspray in der Aula der Schule versprüht haben. Die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 08:30 Uhr

Kieler Woche auf Bootsmesse vertreten

In Rund fünf Monaten heißt es wieder: Leinen los. Dann ist Kieler Woche. Einen ersten Ausblick auf die Höhepunkte des Segel- und Festivalprogramms gab es gestern beim Kiel-Treff auf der boot 2023 in Düsseldorf. Die boot gilt als Auftakt in die Kieler-Woche-Saison. Die international renommierte Ausstellung ist seit 30 Jahren Partner der Kieler Woche. Noch bis Sonntag werden zum Beispiel der Kieler Yacht-Club und die Stadt Kiel mit einem Stand auf der Messe vertreten sein. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2023 08:30 Uhr

