Schienenersatzverkehr bei erixx Holstein

Nach dem holprigen Start des neuen Bahnbetreibers erixx Holstein auf der Strecke Kiel - Lübeck setzt das Unternehmen dort ab heute zusätzliche Busse ein. Ein Schnellbus pendelt von morgens bis abends alle zwei Stunden auf der Strecke. Damit reagiert erixx auf den anhaltenden Druck von Fahrgästen, der Politik und dem Auftraggeber Nah.SH. Der neue Expressbus rollt ohne Zwischenstopp zwischen der Landeshauptstadt und der Hansestadt. Zusätzlich dazu soll ein Bus im Zweistundentakt auch zwischen Preetz und Raisdorf im Kreis Plön und Kiel fahren. Auch zwischen Eutin im Kreis Ostholstein und Lübeck fährt alle zwei Stunden ein Bus, allerdings ohne zusätzlichen Halt. Die neuen Bus-Fahrpläne sollen ab Freitag online veröffentlicht werden. Hintergrund ist, dass der Regionalexpress aktuell wegen Personalproblemen nur im Zweistunden-Takt rollt. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:00 Uhr

Sinkende Grundpreise kommen noch nicht bei Kunden an

Grundversorger im Land geben die sinkenden Gas- und Strompreise noch nicht weiter. Eon und auch die Stadtwerke Kiel erklärten auf Nachfrage, dass sie langfristig einkaufen und damit auch die großen Schwankungen abfedern. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät zur Zeit von einem Anbieterwechsel aber eher ab, da die günstigsten Neuverträge bislang immer noch knapp über der Schwelle der gültigen Preisbremsen liegen. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:30 Uhr

Prozessbeginn um Marihuana-Plantage im Kreis Segeberg

Eine 29-Jährige muss sich am Freitag wegen Handelns mit Marihuana vor dem Kieler Landgericht verantworten. Sie soll in einem Keller in Norderstedt im Kreis Segeberg eine professionelle Drogenplantage errichtet haben. Über drei Jahre soll die Angeklagte laut Staatsanwaltschaft rund 320 Pflanzen mehrmals vollständig abgeerntet haben. Dadurch soll sie fast 43 Kilogramm Marihuana verkauft und etwa 166.000 Euro verdient haben. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:30 Uhr

SH schneidet im sozialen Wohnungsbau vergleichsweise gut ab

Schleswig-Holstein steht in Sachen sozialer Wohnungsbau vergleichsweise gut da. Den Bau von 900 Sozialwohnungen hat das Land im vergangenen Jahr finanziell unterstützt - 20 Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Bauforschungsinstitut Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE) in Kiel mitteilt. Dietmar Walberg von der ARGE betonte, das Land sei gut aufgestellt, es habe ein Zweckvermögen, es habe die Investitionsbank. Es würde jedoch Hilfe vom Bund fehlen, um den sozialen Wohnungsbau weiter voranzutreiben. Deutschlandweit fehlen laut dem Bündnis "Soziales Wohnen" rund 700.000 Wohnungen. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:00 Uhr

Sperrung auf A7 bei Schleswig nach Unfall

Ein Unfall mit drei Autos hat am Donnerstagabend für eine stundenlange Sperrung der A7 bei Schleswig gesorgt. Laut Polizei hatte sich eine 59-Jährige gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto zwischen Jagel und Schleswig aus noch ungeklärter Ursache gedreht. Ein 58-Jähriger krachte den Angaben zufolge mit seinem Wagen in das Auto der Frau, die leicht verletzt wurde. Ein drittes Fahrzeug wurde beschädigt, als es über die Trümmerteile fuhr. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH sinkt auf Wert unter 100

Am Donnerstag (13.1.) sind in Schleswig-Holstein 284 neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 92,5 (Vortag: 103,3). | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Anhaltender schauerartiger Regen mit starkem Wind

Am Freitag wird es im Laufe des Vormittags wieder zunehmend stark bewölkt. Von Nordwesten her kommt anhaltender schauerartiger Regen. Die Temperaturen betragen am Nachmittag 7 bis 9 Grad. Es weht ein frischer Wind, an der Nordsee muss vorübergehend mit schweren Sturmböen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 06:00 Uhr

