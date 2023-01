Stand: 13.01.2023 09:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Schienenersatzverkehr bei erixx Holstein

Nach dem holprigen Start des neuen Bahnbetreibers erixx Holstein auf der Strecke Kiel - Lübeck setzt das Unternehmen dort ab heute zusätzliche Busse ein. Ein Schnellbus pendelt von morgens bis abends alle zwei Stunden auf der Strecke. Damit reagiert erixx auf den anhaltenden Druck von Fahrgästen, der Politik und dem Auftraggeber Nah.SH. Der neue Expressbus rollt ohne Zwischenstopp zwischen der Landeshauptstadt und der Hansestadt. Zusätzlich dazu soll ein Bus im Zweistundentakt auch zwischen Preetz und Raisdorf im Kreis Plön und Kiel fahren. Auch zwischen Eutin im Kreis Ostholstein und Lübeck fährt alle zwei Stunden ein Bus, allerdings ohne zusätzlichen Halt. Die neuen Bus-Fahrpläne sollen ab Freitag online veröffentlicht werden. Hintergrund ist, dass der Regionalexpress aktuell wegen Personalproblemen nur im Zweistunden-Takt rollt. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Ursache für Feuer in Eckernförder Altenhilfe gefunden

Nach einem Brand in einer Wohngemeinschaft mit Tagespflege in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht die Brandursache fest. Nach Angaben der Einsatzkräfte war ein Tannenbaum in Brand geraten. Am Donnerstagnachmittag wurde die freiwillige Feuerwehr zusammen mit der Polizei in die Margarethe-Kruse-Straße geschickt, weil eine Anlage Feueralarm ausgelöst hatte. Die betroffene Bewohnerin war schon raus aus ihrer Wohnung. Sie hatte offenbar zu viel Rauch eingeatmet und kam in eine Klinik. Wie der Tannenbaum Feuer gefangen hat, ist noch unklar. Der Brand war schnell gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

Besatzung des U-Bootes "U35" zurück in Kiel

Heute kommt die Besatzung des U-Bootes "U35" wieder nach Hause und zwar in den Heimatstützpunkt nach Eckernförde. Nach Angaben der Marine waren die 30 Männer und eine Frau in den vergangenen vier Monaten im Rahmen einer EU-Mission im Mittelmeer unterwegs. Konkret hat die Besatzung die Vereinten Nationen bei der Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen unterstützt. Außerdem sollten Informationen über mögliche illegale Öl-Exporte gesammelt werden. Den Jahreswechsel hat die Besatzung in Portugal verbracht. | NDR Schleswig-Holstein 13.01.2023 08:30 Uhr

